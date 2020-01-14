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14 січня • оновлено в 08:57
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"Якби не США з Іраном!" Прем'єр Канади виступив зі звинуваченнями через катастрофу літака МАУ

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном, яка забрала життя 176 людей, серед яких і його співвітчизники, можна було уникнути.

За його словами, трагедії б не трапилося, якби не загострення ситуації на Близькому Сході, а також військові зіткнення між США й Іраном. Про це він розповів в інтерв'ю Global News.

"Якби не було напруженості, якби в регіоні не було ескалації останнім часом, ці канадці були б зараз вдома зі своїми родинами", – зазначив Трюдо.

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Джастін Трюдо поскаржився на військові конфлікти США й Ірану

Джастін Трюдо поскаржився на військові конфлікти США й Ірану

Він також підкреслив, що тепер всі повинні працювати над тим, щоб знизити цю напруженість і вирішити всі питання невійськових шляхом.

"Це те, що відбувається, коли у вас конфлікт і війна. Безневинні жертви несуть на собі цей удар, і це нагадує, чому всім нам потрібно так старанно працювати над деескалацією, просуватися вперед, щоб знизити напруженість і знайти шлях, який не включає подальші конфлікти та вбивства", – додав Трюдо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Джастін Трюдо
Місце
Канада
Теги
розбився літак Авіакатастрофа Boeing
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
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Он Алекс
Он Алекс
И снова проходил мимо, каким боком ПВО Украины к ПВО Ирана, которое продали последним россияне и «научили» пользоваться ....
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hunt andres
hunt andres
Кен взбунтовался)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Такой же вопрос к иранцам, как когда-то к щенэвмэрлым. Какого беса вы не закрыли небо для полётов? В то время, когда бодаетесь со Штатами и включили ПВО?
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