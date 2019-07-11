"Якась хр**ь!" Слава Рабинович "накинувся" на радника Зеленського

Пропозиція члена команди президента України Микити Потураєва перейменувати Росію на Московію – тролінг, який виглядає "жалюгідно і негідно" на тлі проблем, перед якими опинилася Україна.

"Я не розумію, чому українські політичні діячі та укробюрократи (можна вживати таке слово, за аналогією з "євробюрократами"?) зайняті якоюсь хрінню, накшталт тролінгу усіляких клінцевичів за поребриком", – заявив в коментарі OBOZREVATEL російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"А як щодо справжніх єврореформ і євроінтеграції, через п'ять з гаком років після Революції Гідності?" – запитав він.

Володимир Зеленський з командою в день виборів президента України Golos.ua

"Все це виглядає жалюгідно і негідно, і не відповідає сподіванням українського народу, який виніс тяготи революційних потрясінь і російської військової агресії", – підкреслив Рабинович.

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі YouTube-каналу Ukrlife.TV Потураєв сказав: "Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо... Повернемо росіянам різноманітність історичну", - зазначив він.

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