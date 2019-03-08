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"Яка нісенітниця!" У Росії гнівно відповіли Климкіну через Крим

8.6тЧитати матеріал російською

Російський сенатор Олексій Пушков гнівно відповів міністру закордонних справ України Павлу Климкіну, який заявив, що Крим — це найгірша версія РФ.

Він написав у своєму мікроблозі в Twitter, що слова глави українського зовнішньополітичного відомства – це "нісенітниця".

За словами сенатора, на захопленому півострові зараз нібито безпечно. А жителі й зовсім тільки "завдяки Росії" перебувають у морській версії РФ.

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"Новий перл від Клімкіна: "Крим — це найгірша версія Росії", а люди там бояться виходити з дому. Яка нісенітниця! У Криму не вбивають журналістів, як в Києві, не спалюють людей, як в Одесі. Завдяки Росії, кримчани живуть в безпеці. І це дуже приємна, морська версія Росії", – відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Клімкін раніше заявив, що ситуація в Криму є найгіршою диктатурою Росії. У відповідь на нього моментально посипалися образи в мережі.

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Тема
анексія Криму
Особи
Олексій ПушковПавло Клімкін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Где раша там везде паРаша !!!
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Мовчав би, пан Молчанов. Римував б тихенько - ні! На люди лізе! Поет.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Климкин, как всегда пупсик. А чего ж он не рассказал тогда, почему его родственники не хотят переезжать, из такого неспокойного Крыма, в такой спокойный Киев?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
отож Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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