"Яка нісенітниця!" У Росії гнівно відповіли Климкіну через Крим

Російський сенатор Олексій Пушков гнівно відповів міністру закордонних справ України Павлу Климкіну, який заявив, що Крим — це найгірша версія РФ.

Він написав у своєму мікроблозі в Twitter, що слова глави українського зовнішньополітичного відомства – це "нісенітниця".

За словами сенатора, на захопленому півострові зараз нібито безпечно. А жителі й зовсім тільки "завдяки Росії" перебувають у морській версії РФ.

"Новий перл від Клімкіна: "Крим — це найгірша версія Росії", а люди там бояться виходити з дому. Яка нісенітниця! У Криму не вбивають журналістів, як в Києві, не спалюють людей, як в Одесі. Завдяки Росії, кримчани живуть в безпеці. І це дуже приємна, морська версія Росії", – відповів він.

Новий перл від Клімкіна: "Крим - це найгірша версія Росії", а люди там бояться виходити з дому. Яка нісенітниця! У Криму не вбивають журналістів, як в Києві, не спалюють людей, як в Одесі ... Завдяки Росії, кримчани живуть в безпеці. І це дуже приємна, морська версія Росії. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Клімкін раніше заявив, що ситуація в Криму є найгіршою диктатурою Росії. У відповідь на нього моментально посипалися образи в мережі.

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