Як зупинити війну на Донбасі: Зеленський дав відповідь

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає, що війну на Донбасі в Україні неможливо зупинити.

На його думку, у ній можна тільки перемогти чи програти. Таку точку зору він висловив у бліц-інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або переможеш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням і реальним зміцненням армії", – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, що під час першого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський набрав понад 30% голосів виборців, що зробило його лідером виборчих перегонів.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський покликав Порошенка на дебати на столичний стадіон "Олімпійський". Традиційно дебати проводяться в студіях телеканалів, однак президент України погодився на пропозицію свого конкурента і записав емоційне відео.

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