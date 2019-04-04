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Як зупинити війну на Донбасі: Зеленський дав відповідь

5.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає, що війну на Донбасі в Україні неможливо зупинити.

На його думку, у ній можна тільки перемогти чи програти. Таку точку зору він висловив у бліц-інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або переможеш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням і реальним зміцненням армії", – заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Зе!Команда

Нагадаємо, що під час першого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський набрав понад 30% голосів виборців, що зробило його лідером виборчих перегонів.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський покликав Порошенка на дебати на столичний стадіон "Олімпійський". Традиційно дебати проводяться в студіях телеканалів, однак президент України погодився на пропозицію свого конкурента і записав емоційне відео.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Севченко Николай
Севченко Николай
И что в этом нового? Он просто повторил то, что делает Порошенко. Сейчас Россия под санкциями, у нее большой отток денег, резервный/пенсионный фонд стремится к нулю, деньги заканчиваются. Если Зеленский хоть немного договорится с Россией, то все санкции снимут и мы упустим шанс победить. Как можно договариваться со страной, которой плевать на любые договоренности. Кстати, Жириновский, Азаров, Киселев, Скабеева и т.д. очень хотят, чтобы Зеленский победил. Они его хвалят. Вы считаете, что Россия хочет нам добра?
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Зеле нужна треуголка!И дело в шляпе.А еще Зеле,как и Давиду нужна праща.Валить кацапского Голиафа надо ведь.И Лысый ему в помощь.Наржемся,блядь,до коликов.Впереди эра 95-го квартала и шабаш приколистов.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Хорошо что ты это понимаешь. Хотя совсем недавно обещал договариваться "хоть с чертом". И извиняться. Значит в этом смысле ты от Порошенко не отличаешься а значит замена безсмысленна. Но тогда если ты обещаешь быстро закончить войну то быстро можно только сдаться а победить это не быстро и не легко. Значит ты даешь обещания которые не можешь выполнить. И смена командующего во время войны не способствует победам особенно если первый командующий делает то же что и обещаешь ты.
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