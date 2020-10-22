Як знайти кандидата на місцевих виборах: ЦВК показала, як працює чат-бот у Телеграмі

Центральна виборча комісія України створила чат-бота, який допомагає шукати кандидатів на місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня.

Як повідомила у Facebook пресслужба ЦВК, чат доступний у Телеграм. Однак відзначено, що список кандидатів ще не повний, адже списки їм передають територіальні комісії.

"Ми знаємо, що з пошуком виникають труднощі. Хочемо, щоб ви прийшли на дільниці максимально готовими, і впевнено зробили свій вибір. Так де знайти списки кандидатів? У нашому чат-боті", – зазначено в повідомленні.

Для зручності користувачів інформація в чат-боті систематизована за блоками для конкретної категорії суб'єктів виборчого процесу: виборців, членів комісій, кандидатів і політичних партій.

Для того, щоб знайти кандидатів, потрібно почати спілкування в чаті Telegram і за підказками вже вибрати область, район і посаду.

Крім телеграм-чату, бот буде також доступний у Facebook Messenger (натиснути "Відправити повідомлення").

Раніше спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL опублікував календар місцевих виборів-2020.