"Як змусити включити мізки?" Українцям нагадали сумну історію Незалежності

За 28 років незалежності Україна не вивчила найважливіший урок – відповідальність за порядок і добробут держави лежить на її громадянах.

Таку думку висловив народний депутат України перших шести скликань (з 1990 по 2012 рік) Ярослав Кендзьор в ефірі ObozTV з нагоди Дня Незалежності України.

"Україна досі не вивчила найважливіший урок: порядок і благополуччя в державі можливі тільки в тому випадку, якщо абсолютна більшість громадян усвідомлює і розуміє, що вони – господарі цієї землі і цієї держави. Що вони відповідальні за її долю", – сказав Кендзьор.

Політик наголосив, що саме українці обирають владу – як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному.

Він нагадав, що в 1991 році, коли на всенародному референдумі було ухвалене рішення про незалежну Україну, українці обирали свого першого президента.

"Ми мали вирішити одну дуже просту задачу. У нас було два кандидата. Один – людина, яка вогнем і мечем випалювала ідею незалежності. Це ідеологічний секретар ЦК Компартії України Леонід Кравчук. І другий кандидат – В'ячеслав Чорновіл, який своїм життям, 15-ю роками мордовських таборів і тюрем підтверджував відданість цій ідеї... Наш славетний український народ обрав собі те, що обрав. Ось ми і маємо результат", – вважає Кендзьор.

"Як змусити наших людей думати, включати в роботу свої мізки, свої голови? Ось для цього потрібен час. Ми вже набили стільки шишок", – додав він.

На його думку, на останніх виборах українці теж показали "приклад, як не треба робити".

24 серпня Україна відзначає День Незалежності bzns.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук в ексклюзивному інтерв'ю ObozTV висловив упевненість, що "наступний День незалежності ми відзначатимемо у більш оптимістичному стані".

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