Як змінився Порошенко за 5 років президентства: з'явилися показові фото

Політика 16:47, 6.06.2020 Оновлено: 17:18, 6.06.2020

Волонтер і блогер Наталія Юсупова порівняла фотографії п'ятого президента України Петра Порошенка в 2014 і 2020 роках.

Як написала вона в Facebook, "страшну ціну президентства" видно неозброєним поглядом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дивлячись на фото думаєш, що пройшло мінімум 20 років", – зазначила Юсупова.

На її думку, роки війни коштували Порошенку втрати здоров'я і багатьох днів життя.

Користувачі висловили підтримку схудлому експрезиденту в коментарях.

"Єдиний гідний президент", "Він мене здивував як особистість, в позитивному сенсі звичайно ж... не очікувала від нього такої самовіддачі", "Людина працювала 24/7", – пишуть вони.

Петро Порошенко в 2014 році
Петро Порошенко в 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко зустрівся з послами Балтійських і Скандинавських країн в Україні.

Коментувати
Політика

Дивіться також

У двох областях України посилили охорону через ризик вторгнення Росії

Зеленський зняв міні-фільм про поїздку на Хмельниччину. Відео

UFC: розклад головних боїв 2020 року

Український нардеп задекларував 158 квартир: близько 30 здає в оренду

Японський лікар спрогнозував масштабну другу хвилю COVID-19