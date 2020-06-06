Як змінився Порошенко за 5 років президентства: з'явилися показові фото

Волонтер і блогер Наталія Юсупова порівняла фотографії п'ятого президента України Петра Порошенка в 2014 і 2020 роках.
Як написала вона в Facebook, "страшну ціну президентства" видно неозброєним поглядом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Петро Порошенко
"Дивлячись на фото думаєш, що пройшло мінімум 20 років", – зазначила Юсупова.
На її думку, роки війни коштували Порошенку втрати здоров'я і багатьох днів життя.
Користувачі висловили підтримку схудлому експрезиденту в коментарях.
"Єдиний гідний президент", "Він мене здивував як особистість, в позитивному сенсі звичайно ж... не очікувала від нього такої самовіддачі", "Людина працювала 24/7", – пишуть вони.
Петро Порошенко в 2014 році
Петро Порошенко в 2020 році
Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко зустрівся з послами Балтійських і Скандинавських країн в Україні.
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