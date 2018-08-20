Як здійснюється контроль за Бундесвером? (відео)

За німецьким Бундесвером здійснюється суворий парламентський та цивільний контроль. Як це функціонує?Німецьку армію - Бундесвер - заснували через 10 років після завершення Другої світової війни. У Констутиції закріплений контроль парламенту над армією. Лише за згоди німецького парламента солдати Бундесверу можуть бути розміщені за кордоном. Щороку Бундестаг дискутує щодо ефективності закордонної місії і приймає рішення про продовження мандату ще на рік. Федеральний уряд повинен також отримати згоду Бундестагу на використання збройних сил у разі нападу на ФРН. Німецький парламент також визначає розмір оборонного бюджету ФРН. Але це не єдиний орган контролю за Бундесвером. Дивіться, як німці контролюють свою армію.
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