ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. Відеоінструкція

Дар'я Дурова Політика 21:40, 10.10.2020

Українцям на місцевих виборах-2020 доведеться поставити позначку навпроти партії, яку вони хочуть підтримати, а поруч – вписати номер конкретного кандидата.

Роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня було опубліковано на YouTube-каналі ЦВК (щоб подивитися відеоінструкцію, доскрольте сторінку до кінця).

Перед заповненням Комісія також порадила вивчити роз'яснення, яке буде знаходитися зверху бланка.

ЦВК порадила прочитати роз'яснення на бюлетені.
Скрин відео
Навпроти партії буде два поля – перше для галочки, друге для цифри.
Скрин відео

Центральна виборча комісія відзвітувала, що прийняла роз'яснення послідовності заповнення бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів із кількістю виборців 10 тисяч і більше.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

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