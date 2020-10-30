Сьогоднішня кризова ситуація довкола рішення КС вміщується у тезі: “Корупція проти беззаконня”! Я не підтримую прихильників ні першого, ні другого підходів, тому пропонує інший шлях подолання політичної кризи.

Отож, як швидко і законно розв`язати цю кризу?

1. Невідкладно ухвалити новий закон про відповідальність за незаконне збагачення посадовців.

2. Невідкладно обрати 3 членів Конституційного суду від ВР та з`їзду суддів, яких досі не обрано.

3. Партіям Порошенка, Тимошенко і Тягнибока переконати своїх висуванців, які вже неодноразово і недоброчесно голосують за корупціогенні рішення, звільнитися з посад за власним бажанням. Нагадаю, що серед 11 членів КС, які відмінили електронне декларування посадовців, є двоє суддів від Порошенка: Володимир Мойсик – призначений президентом Порошенком, Ірина Завгородня – обрана ВР за поданням фракції БПП, Сергій Сас – обраний ВР за поданням Батьківщини, Ігор Сліденко – за поданням Свободи.

Звісно, сподіватися, що партія Медведчука-Бойка переконає суддів від Януковича звільнитися – це як вірити, що Дніпро потече в інший бік. Однак це не відміняє суспільну вимогу про добровільну відставку всіх 11 суддів, які відмінили антикорупційні Закони.

4. ДБР перевірити законність статків суддів КС, про яких йдеться у приписах НЗК.

5. Підготувати та ухвалити зміни до Конституції та Закону про Конституційний суд щодо розширення підстав для звільнення його членів.

Таким є реальний і конституційний шлях перезавантаження Конституційного Суду, який не порушує жодної норми Конституції та Законів, та включає механізми політичної відповідальності за кадрові призначення.