Як закінчити війну на Донбасі: Портников відповів Зеленському

Бажання кандидата у президенти України Володимира Зеленського закінчити війну на Донбасі для збереження людських життів є похвальним. Однак зараз це залежить лише від країни-агресора — Росії.

Саме її війська повинні припинити стріляти на фронті, наголошує український журналіст Віталій Портников у статті на "Еспрессо".

"Припинити стріляти повинні не ми. Припинити стріляти повинен Путін. Це не Україна у 2014 році напала на Росію, а Росія на Україну. Це не Україна засилала диверсантів у Росію, а Росія в Україну. Це не українські війська перебувають на землі Росії, а російські війська і найманці Кремля окуповують наші землі. І вони, звісно, продовжують підтримувати напруженість на всій лінії зіткнення з українською армією — тому що без підтримки цієї напруженості вся суть окупації Донбасу негайно втрачає сенс", — пише він.

Віталій Портников apostrophe.ua

Портников впевнений, що ніхто з українських політиків не може домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним про припинення обстрілів. Ухвалити таке рішення може лише він сам. І для цього йому не потрібні домовленості ні з ким, включаючи навіть лідерів Європейського Союзу.

"Зрозуміло, що Путін не захоче цього зараз. Обстріли і вбивства — важливий внесок Москви у виборчу кампанію в нашій країні, вони підкреслюють, що актуальна влада не може припинити війну — хоч і обіцяла", — переконаний журналіст.

Він додав, що не виключає такого розвитку подій, за якого Росія дійсно заморозить на деякий час бойові дії на Донбасі після зміни влади в Україні. Так вона продемонструє свою підтримку пропагандистської тези про те, що конфлікт на Донбасі нібито лежав на совісті української "партії війни".

Володимир Путін

"Найголовніше питання — що буде після цього? Чим доведеться пожертвувати для того, щоб обстріли не поновилися і нова влада не почала сприйматися серед частини українців як "партія війни"? Включенням окупованого Донбасу до складу України на російських умовах? Відмовою від Криму або, принаймні, обіцянкою не згадувати про анексію півострова? Відмовою від європейської інтеграції?" — застерігає Портников.

Журналіст упевнений, що Путін в жодному разі не піде на припинення вогню, якщо Україна не виконає будь-які його вимоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников не виключив, що наступний президент Росії, який посяде крісло Путіна, не зберігатиме контроль над анексованим Кримом, а поверне його у міжнародне правове поле.

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