"Як з обміном полоненими!" Спливли подробиці закритого засідання "Слуги народу" щодо Донбасу

Підписання Україною "формули Штайнмаєра" не є капітуляцією або здачею українських територій.
Про це на закритому засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді заявив її глава Давид Арахамія, повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерело. Зазначимо, що на засіданні був присутній президент України Володимир Зеленський.
"Уже все зрозуміло, але незрозуміло, який давати меседж суспільству. Я пропоную таке – це не здача територій, все потрібно вирішувати в нормандському форматі... Але не будемо форсувати події, бо, як з обміном полоненими, все можуть зірвати", – заявив Арахамія.
За його словами, Зеленський пояснив главам фракції, що відбуватиметься далі.
Водночас Арахамія уточнив, що найближчим часом до Ради не будуть вносити законопроєкт про особливий статус Донбасу – документ поки не готовий.
Донбас
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня Россмо поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження документа.
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив з екстреною заявою стосовно ситуації на Донбасі й гучної "формули Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
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