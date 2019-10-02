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2 жовтня • оновлено в 11:17
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"Як з обміном полоненими!" Спливли подробиці закритого засідання "Слуги народу" щодо Донбасу

2.2т Читати матеріал російською

Підписання Україною "формули Штайнмаєра" не є капітуляцією або здачею українських територій.

Про це на закритому засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді заявив її глава Давид Арахамія, повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерело. Зазначимо, що на засіданні був присутній президент України Володимир Зеленський.

"Уже все зрозуміло, але незрозуміло, який давати меседж суспільству. Я пропоную таке – це не здача територій, все потрібно вирішувати в нормандському форматі... Але не будемо форсувати події, бо, як з обміном полоненими, все можуть зірвати", – заявив Арахамія.

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За його словами, Зеленський пояснив главам фракції, що відбуватиметься далі.

Водночас Арахамія уточнив, що найближчим часом до Ради не будуть вносити законопроєкт про особливий статус Донбасу – документ поки не готовий.

Донбас

Донбас

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Давид Арахамія Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украина ныне драпает как гитлер в 45..по всем фронтам
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