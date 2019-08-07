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"Як Японія до цунамі!" У Зеленського заговорили про підготовку до нападу Росії

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Озброєний конфлікт із Росією є ймовірним, тому Україна та її армія повинні готуватися до можливої агресії.

Про це під час круглого столу заявив помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин, повідомляє "Укрінформ". Політик уточнив, що такі висновки зробив виходячи з відповідних документів.

"Я як експерт, маючи відповідні документи, цифри, стверджую, що в найближчій перспективі, а можливо і в середньостроковій перспективі, збройний конфлікт із Російською Федерацією є ймовірним.

Тому все, що сьогодні обговорюється в експертному середовищі – яка буде система безпеки й оборони в майбутньому і зараз – має виходити з того, що всі сценарії, про які ми можемо говорити, виходять із цього основного аргументу: Збройні сили України і країна загалом повинні готуватися до можливої агресії (я не кажу про рівень цієї агресії, про її масштаби) з боку Російської Федерації", – сказав він.

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Путін і Україна

Путін і Україна

Колаж

"Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли це цунамі буде, але завжди готуються до того, щоб наслідки цунамі були меншими. Ось на сьогодні Україна – та сама Японія, яка готується до можливого цунамі", – додав Апаршин, наголосивши, що це не офіційна позиція влади, а його експертна думка.

Він повідомив, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація безпеки довкола країни.

"Варіанти, запропоновані Головним управлінням розвідки, експерти оцінили як дуже позитивні. Це той вихідний матеріал, із яким починають працювати експерти, і, зокрема, державні установи, повинні отримати саме ті сценарії, за якими може розвиватися ситуація довкола України", – сказав Апаршин.

Він також закликав зробити більш відкритою інформацію про можливі сценарії для України і пояснити їх суспільству простою мовою.

Іван Апаршин

Іван Апаршин

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Іван Апаршин
Місце
Україна
Теги
Росія Збройні сили України
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Во как все кремлёвские собачки завыли ! Вы что разнарядку из Кремля дружно получили ? Украина всегда заявляла, что воюет не Россией, а с террористами засланными из России и получающими оттуда оружие, так понятно ? Что по вашему т.н. гумконвои доставляли, халву и мармелад ? Давно кстати ничего про них слышно не было, пошёл слив ?
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
какие же вы и.дио.ты, значит все эти годы вы врали про "российские войска"! вот как дело иметь с патологическими лживыми выб.ляд.ками???
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Не модерированый обоз опять не даёт оставить свой комментарий !
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