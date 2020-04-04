Як Янукович з Пшонкою: Трепак назвав велику помилку Зеленського

Президент Володимир Зеленський, звільнивши генпрокурора Руслана Рябошапку і призначивши замість нього Ірину Венедіктову, допустив чергову величезну кадрову помилку.

Про це розповів в інтерв'ю "Українській правді" колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак.

"Глава держави, якщо він насправді прагне забезпечити правопорядок, має бути зацікавлений у тому, щоб генпрокурор був "правильним" (принциповим і компетентним), а не стовідсотково "своїм" (вірним). У Януковича був "триставідсотково свій" Пшонка. Де тепер Янукович і його Пшонка?" – зазначив він.

Володимир Зеленський

Трепак додав, що після призначення Венедіктової відсторонила його від розслідування ключових справ.

"Це було несподівано, що напередодні ми з нею обговорювали перспективу розслідування певних справ, намічали плани. Але для мене відразу все стало зрозуміло. Через півгодини я був у генпрокурора Венедіктової та поклав їй на стіл заяву про звільнення", – повідомив колишній прокурор.

Нагадаємо, що 27 березня заступник генерального прокурора Віктор Трепак підтвердив, що йде у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня монобільшість Верховної Ради на позачерговому засіданні призначив на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову.

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