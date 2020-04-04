Головна Новини
4 квітня • оновлено в 15:20
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Як Янукович з Пшонкою: Трепак назвав велику помилку Зеленського

1.7т
Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський, звільнивши генпрокурора Руслана Рябошапку і призначивши замість нього Ірину Венедіктову, допустив чергову величезну кадрову помилку.

Про це розповів в інтерв'ю "Українській правді" колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак.

"Глава держави, якщо він насправді прагне забезпечити правопорядок, має бути зацікавлений у тому, щоб генпрокурор був "правильним" (принциповим і компетентним), а не стовідсотково "своїм" (вірним). У Януковича був "триставідсотково свій" Пшонка. Де тепер Янукович і його Пшонка?" – зазначив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Трепак додав, що після призначення Венедіктової відсторонила його від розслідування ключових справ.

"Це було несподівано, що напередодні ми з нею обговорювали перспективу розслідування певних справ, намічали плани. Але для мене відразу все стало зрозуміло. Через півгодини я був у генпрокурора Венедіктової та поклав їй на стіл заяву про звільнення", – повідомив колишній прокурор.

Нагадаємо, що 27 березня заступник генерального прокурора Віктор Трепак підтвердив, що йде у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня монобільшість Верховної Ради на позачерговому засіданні призначив на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Віктор Пшонка Віктор Янукович Руслан Рябошапка Ірина Венедиктова Віктор Трепак Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги