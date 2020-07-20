Експерти Рідної країни, які активно пропонували свої рекомендації щодо оптимальної версії нового районного поділу України, нині аналізують владну версію районів проголосованих ВР за поданням Уряду.

Почнемо із кількості.

Візьмемо області з найменшою кількістю районів.

Тепер по 3 райони буде у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій.

Водночас, Закарпаття і Вінниччина матиме по 6 районів.

Для порівняння.

Хмельницька і Закарпатська мають майже однакову чисельність відповідно 1.254 млн та 1.253 млн мешканців та практично однакову площу – 12.645 та 12.771 кВ. км. І в результаті різниця рівно наполовину – на 3 райони! Цікаво почути аргументи урядовців і законотворців.

Є ще одна незбагненна історія – чисельність нових районів.

Черкаська область: Золотоніський район – 142 тисячі й

Черкаський – 602 тисячі мешканців;

Київська область: Вишгородський – 130 й Білоцерківський – 443 тисячі мешканців;

Запорізька область:Пологівський район -172 тисячі й 874 тисячі Запорізький район;

Чернівецька область: Вижницький район -91 тисяча й Чернівецький – 655 тисяч…

Нагадаю,що реформатори офіційно заявляли про європейський аналог на який вони орієнтувалися,- 150 тисяч мешканців.

Хто ж тоді поділив на такі чисельно неспівмірні райони?

І найголовніше.

Ніхто досі не пояснив: які повноваження будуть у нових районів (райрада,райадміністрація);

який механізм ліквідації чи реорганізації районних державних організацій та комунальних підприємств?

Отож, вимагаємо від урядовців і чиновників відповіді на ці питання!

П.С. Про виключення із числа нових райцентрів і знаменитих міст, таких як Канів, Старокостянтинів, Теребовля…мовчу!