Як влада на різні сорти області України поділила
Експерти Рідної країни, які активно пропонували свої рекомендації щодо оптимальної версії нового районного поділу України, нині аналізують владну версію районів проголосованих ВР за поданням Уряду.
Почнемо із кількості.
Візьмемо області з найменшою кількістю районів.
Тепер по 3 райони буде у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій.
Водночас, Закарпаття і Вінниччина матиме по 6 районів.
Для порівняння.
Хмельницька і Закарпатська мають майже однакову чисельність відповідно 1.254 млн та 1.253 млн мешканців та практично однакову площу – 12.645 та 12.771 кВ. км. І в результаті різниця рівно наполовину – на 3 райони! Цікаво почути аргументи урядовців і законотворців.
Є ще одна незбагненна історія – чисельність нових районів.
Черкаська область: Золотоніський район – 142 тисячі й
Черкаський – 602 тисячі мешканців;
Київська область: Вишгородський – 130 й Білоцерківський – 443 тисячі мешканців;
Запорізька область:Пологівський район -172 тисячі й 874 тисячі Запорізький район;
Чернівецька область: Вижницький район -91 тисяча й Чернівецький – 655 тисяч…
Нагадаю,що реформатори офіційно заявляли про європейський аналог на який вони орієнтувалися,- 150 тисяч мешканців.
Хто ж тоді поділив на такі чисельно неспівмірні райони?
І найголовніше.
Ніхто досі не пояснив: які повноваження будуть у нових районів (райрада,райадміністрація);
який механізм ліквідації чи реорганізації районних державних організацій та комунальних підприємств?
Отож, вимагаємо від урядовців і чиновників відповіді на ці питання!
П.С. Про виключення із числа нових райцентрів і знаменитих міст, таких як Канів, Старокостянтинів, Теребовля…мовчу!