"Як в'їжджають окупанти!" Україна закликала поставити Росію на місце у ПАРЄ

Україна закликала не допустити повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) без виконання відповідних вимог.

"Росія планує в'їхати до ПАРЄ, як в'їжджають окупанти — вдоволена, що не покарана, з почуттям перемоги зла над добром", — написав посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

Він закликав користувачів соцмережі підтримати хештег #SaveCouncilEurope і поширювати під ним заклики не допустити повернення російської делегації.

Крім того, посол України в Естонії Мар'яна Беца також закликала делегатів ПАРЄ не голосувати на сесії за повернення РФ.

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Засідання ПАРЄ 24 канал

"Росія — це агресивна держава, яка окупувала частину України, вбила тисячі наших людей. Вона не дотримується закону і не виконала жодних резолюцій/рішень Ради Європи, не виконувала Мінські домовленості", — написала вона у Twitter.

Відзначимо, в ПАРЄ під час літньої сесії розглянуть питання про проведення термінових дебатів щодо розслідування загибелі рейсу MH17 і про платежі Росії внесків за членство в організації.

Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти - задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром.

Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати! pic.twitter.com/KTw3JnRk0Q — olexander scherba (@olex_scherba) 24 червня 2019 р.

PACE session starts today. Don’t let Russia come back. Ru is an agressor state, which occupied parts of Ukraine, killed thousands of our people. It does not abide by law and has not fulfilled any @Pace @Coe resolutions/decisions, no Minsk implementation. #SaveCouncilEurope — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 червня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Страсбурзі 24 червня стартує літня сесія ПАРЄ, на якій можуть ухвалити рішення про повернення російської делегації без виконання будь-яких умов.

Так, головним питанням порядку денного сесії є проект резолюції, який може змінити правила організації про введення санкцій стосовно делегацій.

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