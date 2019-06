"Як в'їжджають окупанти!" Україна закликала поставити Росію на місце у ПАРЄ

Україна закликала не допустити повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) без виконання відповідних вимог.

"Росія планує в'їхати до ПАРЄ, як в'їжджають окупанти — вдоволена, що не покарана, з почуттям перемоги зла над добром", — написав посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

Він закликав користувачів соцмережі підтримати хештег #SaveCouncilEurope і поширювати під ним заклики не допустити повернення російської делегації.

Крім того, посол України в Естонії Мар'яна Беца також закликала делегатів ПАРЄ не голосувати на сесії за повернення РФ.

"Росія — це агресивна держава, яка окупувала частину України, вбила тисячі наших людей. Вона не дотримується закону і не виконала жодних резолюцій/рішень Ради Європи, не виконувала Мінські домовленості", — написала вона у Twitter.

Відзначимо, в ПАРЄ під час літньої сесії розглянуть питання про проведення термінових дебатів щодо розслідування загибелі рейсу MH17 і про платежі Росії внесків за членство в організації.

