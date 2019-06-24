ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Як в'їжджають окупанти!" Україна закликала поставити Росію на місце у ПАРЄ

1.7тЧитати матеріал російською

Україна закликала не допустити повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) без виконання відповідних вимог.

"Росія планує в'їхати до ПАРЄ, як в'їжджають окупанти — вдоволена, що не покарана, з почуттям перемоги зла над добром", — написав посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

Він закликав користувачів соцмережі підтримати хештег #SaveCouncilEurope і поширювати під ним заклики не допустити повернення російської делегації.

Крім того, посол України в Естонії Мар'яна Беца також закликала делегатів ПАРЄ не голосувати на сесії за повернення РФ.

Новини
Росії висунули ультиматум щодо повернення у ПАРЄ

Засідання ПАРЄ

Засідання ПАРЄ

24 канал

"Росія — це агресивна держава, яка окупувала частину України, вбила тисячі наших людей. Вона не дотримується закону і не виконала жодних резолюцій/рішень Ради Європи, не виконувала Мінські домовленості", — написала вона у Twitter.

Відзначимо, в ПАРЄ під час літньої сесії розглянуть питання про проведення термінових дебатів щодо розслідування загибелі рейсу MH17 і про платежі Росії внесків за членство в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Страсбурзі 24 червня стартує літня сесія ПАРЄ, на якій можуть ухвалити рішення про повернення російської делегації без виконання будь-яких умов.

  • Так, головним питанням порядку денного сесії є проект резолюції, який може змінити правила організації про введення санкцій стосовно делегацій.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
15
25
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
А зачем России ПАСЕ и прочие?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
леня зе
леня зе
G-20 уже пригласили Володымыра?чугункин вчера щеки раздувал.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Антошин Денис
Антошин Денис
В Европе немного устали от целеуказаний США и решили не делать вид, что не замечают гражданскую войну в Украине
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel