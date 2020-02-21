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21 лютого • оновлено в 14:50
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Як виглядає карантин Скалецької в Нових Санжарах – відео

12.7т
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Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька буде проживати не в санаторії у Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих із Китаю людей, а в окремому будинку.

Про це в ефірі телеканалу Zik розповів начальник Медцентру, де розмістили евакуйованих Олександр Блінов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Вона виявила бажання піти до евакуйованих і поспілкуватися з ними", – зазначив він.

За його словами, Скалецька пройде повний етап обсервації, але міністерка проживатиме окремо.

"Карантин" Зоряни Скалецької

"Карантин" Зоряни Скалецької

"Ми їй надамо будинок. Адже їй крім цієї ситуації потрібно працювати і над іншими державними питаннями... При цьому вона не обмежена у своїх пересуваннях", – пояснив Блінов.

Раніше Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у Нових Санжарах разом із евакуйованими з Китаю українцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

  • Також у мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

  • Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.

  • Пізніше евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії у селищі Нові Санжари.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Глава Минздрава Скалецкая решила провести две недели в карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами. Говорят, это будет единственная больная среди них.
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