Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька буде проживати не в санаторії у Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих із Китаю людей, а в окремому будинку.
Про це в ефірі телеканалу Zik розповів начальник Медцентру, де розмістили евакуйованих Олександр Блінов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Вона виявила бажання піти до евакуйованих і поспілкуватися з ними", – зазначив він.
За його словами, Скалецька пройде повний етап обсервації, але міністерка проживатиме окремо.
"Карантин" Зоряни Скалецької
"Ми їй надамо будинок. Адже їй крім цієї ситуації потрібно працювати і над іншими державними питаннями... При цьому вона не обмежена у своїх пересуваннях", – пояснив Блінов.
Раніше Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у Нових Санжарах разом із евакуйованими з Китаю українцями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує смертельний коронавірус.
Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.
Також у мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.
Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.
Пізніше евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії у селищі Нові Санжари.
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