Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька буде проживати не в санаторії у Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих із Китаю людей, а в окремому будинку.

Про це в ефірі телеканалу Zik розповів начальник Медцентру, де розмістили евакуйованих Олександр Блінов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Вона виявила бажання піти до евакуйованих і поспілкуватися з ними", – зазначив він.

За його словами, Скалецька пройде повний етап обсервації, але міністерка проживатиме окремо.

"Карантин" Зоряни Скалецької

"Ми їй надамо будинок. Адже їй крім цієї ситуації потрібно працювати і над іншими державними питаннями... При цьому вона не обмежена у своїх пересуваннях", – пояснив Блінов.

Раніше Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у Нових Санжарах разом із евакуйованими з Китаю українцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

Також у мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.

Пізніше евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії у селищі Нові Санжари.

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