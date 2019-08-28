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Як виглядає Богатирьова: з'явилися перші фото із зали суду в Києві

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У середу, 28 серпня, Печерський районний суд Києва зібрався на засідання для обрання запобіжного заходу ексочільниці МОЗ України Раїсі Богатирьовій, затриманій 27 серпня в аеропорту "Жуляни" (Київ).

OBOZREVATEL зробив добірку перших фото із залу суду над колишнім міністром часів експрезидента-утікача Віктора Януковича. На них Богатирьова виглядає доглянутою, але дещо пригніченою.

Нагадаємо, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун розповіла, що Богатирьова не виконувала належним чином свою роботу в міністерстві, відзначивши, що їй постійно розповідали про методи роботи чиновниці-утікачки.

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"Вона ніколи не покидала свій "комплекс кабінетів міністра", який виглядав як палац. Зате інша частина Міністерства була в критичному стані – зі старими туалетами і пошарпаними стінами. Всі повинні були стояти смирно в коридорах, коли вона проходила поруч зі своїми охоронцями. Або як у неї "професійно" займалися закупівлями ліків і вакцин", – розгромила скандальну Богатирьову Супрун.

Раїса Богатирьова в суді

Раїса Богатирьова в суді

Раїсі Богатирьовій обирають запобіжний захід

Раїсі Богатирьовій обирають запобіжний захід

Так ексголова МОЗ часів Януковича виглядає зараз

Так ексголова МОЗ часів Януковича виглядає зараз

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Богатирьова в залі суду

Богатирьова в залі суду

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Укрінформ

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Укрінформ

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Укрінформ

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Укрінформ

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Укрінформ

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Раїса Богатирьова
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Печерський суд
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