Як виглядає Богатирьова: з'явилися перші фото із зали суду в Києві

У середу, 28 серпня, Печерський районний суд Києва зібрався на засідання для обрання запобіжного заходу ексочільниці МОЗ України Раїсі Богатирьовій, затриманій 27 серпня в аеропорту "Жуляни" (Київ).

OBOZREVATEL зробив добірку перших фото із залу суду над колишнім міністром часів експрезидента-утікача Віктора Януковича. На них Богатирьова виглядає доглянутою, але дещо пригніченою.

Нагадаємо, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун розповіла, що Богатирьова не виконувала належним чином свою роботу в міністерстві, відзначивши, що їй постійно розповідали про методи роботи чиновниці-утікачки.

"Вона ніколи не покидала свій "комплекс кабінетів міністра", який виглядав як палац. Зате інша частина Міністерства була в критичному стані – зі старими туалетами і пошарпаними стінами. Всі повинні були стояти смирно в коридорах, коли вона проходила поруч зі своїми охоронцями. Або як у неї "професійно" займалися закупівлями ліків і вакцин", – розгромила скандальну Богатирьову Супрун.

Раїса Богатирьова в суді

Раїсі Богатирьовій обирають запобіжний захід

Так ексголова МОЗ часів Януковича виглядає зараз

Раїса Богатирьова

Богатирьова в залі суду

Раїса Богатирьова Укрінформ

Раїса Богатирьова Укрінформ

Раїса Богатирьова Укрінформ

Раїса Богатирьова Укрінформ

Раїса Богатирьова Укрінформ

Раїса Богатирьова Укрінформ

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