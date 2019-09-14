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14 вересня • оновлено в 19:50
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"Як в Україні": Пристайко зробив гучну заяву про особливий статус Донбасу

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Українська влада не вноситиме зміни до Конституції про так званий особливий статус для Донбасу.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко під час форуму YES в Києві в суботу, 14 вересня.

"Ми не вносимо до Конституції ніяких особливих, не особливих статусів", - сказав міністр.

За його словами, окупованим територіям нічого не заважає розвиватися шляхом децентралізації, як і іншим областям України.

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"У Мінських домовленостях записано, що буде проведена реформа українського законодавства, реформа Конституції, в основі якої лежить децентралізація", - зазначив Пристайко.

Міністр підкреслив, що Україна пропонує "тій стороні, яка знаходиться зараз за лінією розмежування, зрозуміти, що шанс для їхнього розвитку - це децентралізація".

"Вони можуть об'єднувати громади, очікувати певних можливостей, зокрема, фінансових, як і зараз області і райони в Україні. Це і є максимальна пропозиція, яку ми робимо", - додав глава МЗС.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

прес-служба ОПУ

Пристайко прокоментував і переговори по ситуації на Донбасі, звернувши увагу на те, що вони ведуться вже 6-й рік.

"Якщо бути реалістами, то ми розраховуємо, що на цей раз той прогрес, який був досягнутий, ті пропозиції, які були зроблені президентом Зеленським, а це в першу чергу пропозиції нашим людям, які опинилися по той бік лінії зіткнення, цей прогрес буде укріплений і ми зможемо рухатися далі", – сказав він.

Глава МЗС зазначив, що українській стороні вдалося зробити розведення військ у Станиці Луганській, де тепер ведуться роботи по відновленню моста.

"Президент Зеленський закликає до розведення військ уздовж всієї лінії, всі 400 км. Ми готові відкривати більше можливостей для наших людей", – сказав Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді президента України заговорили про вибори на окупованому Донбасі. Сам Зеленський зазначив, що це можливо після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими.

Пристайко також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною і РФ.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Продался Путину со всеми потрохами.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Это все хотелки, как скажут серьезные дядьки, так и будет!
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