"Як в Україні": Пристайко зробив гучну заяву про особливий статус Донбасу

Українська влада не вноситиме зміни до Конституції про так званий особливий статус для Донбасу.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко під час форуму YES в Києві в суботу, 14 вересня.

"Ми не вносимо до Конституції ніяких особливих, не особливих статусів", - сказав міністр.

За його словами, окупованим територіям нічого не заважає розвиватися шляхом децентралізації, як і іншим областям України.

"У Мінських домовленостях записано, що буде проведена реформа українського законодавства, реформа Конституції, в основі якої лежить децентралізація", - зазначив Пристайко.

Міністр підкреслив, що Україна пропонує "тій стороні, яка знаходиться зараз за лінією розмежування, зрозуміти, що шанс для їхнього розвитку - це децентралізація".

"Вони можуть об'єднувати громади, очікувати певних можливостей, зокрема, фінансових, як і зараз області і райони в Україні. Це і є максимальна пропозиція, яку ми робимо", - додав глава МЗС.

Вадим Пристайко прес-служба ОПУ

Пристайко прокоментував і переговори по ситуації на Донбасі, звернувши увагу на те, що вони ведуться вже 6-й рік.

"Якщо бути реалістами, то ми розраховуємо, що на цей раз той прогрес, який був досягнутий, ті пропозиції, які були зроблені президентом Зеленським, а це в першу чергу пропозиції нашим людям, які опинилися по той бік лінії зіткнення, цей прогрес буде укріплений і ми зможемо рухатися далі", – сказав він.

Глава МЗС зазначив, що українській стороні вдалося зробити розведення військ у Станиці Луганській, де тепер ведуться роботи по відновленню моста.

"Президент Зеленський закликає до розведення військ уздовж всієї лінії, всі 400 км. Ми готові відкривати більше можливостей для наших людей", – сказав Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді президента України заговорили про вибори на окупованому Донбасі. Сам Зеленський зазначив, що це можливо після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими.

Пристайко також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною і РФ.

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