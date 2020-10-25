Як українці голосують на місцевих виборах: фоторепортаж

День голосування на місцевих виборах в Україні добіг екватора.

Зараз громадяни голосують, в основному, спокійно (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За даними мережі "Опора", явка на виборах станом на 12:00 склала 13,5%.

Нагадаємо, вибори розпочалися з масових порушень. Зокрема, вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, вчинялися спроби масового підкупу виборців та виносилися бюлетені з ДВК.

Станом на 12:00 поліція зафіксувала 1280 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. За 14 фактами порушено кримінальні провадження.

OBOZREVATEL безперервно стежить за порушеннями на виборчих дільницях України в режимі онлайн.

25 жовтня в Україні проходять місцеві вибори

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00

Вибори розпочалися з масових порушень

Вчасно не відкрилися деякі дільниці

На місцях для голосування відбувалися сутички

Вчинялися спроби масового підкупу виборців

Виносилися бюлетені з ДВК

Явка на виборах станом на 12:00 склала 13,5%

Станом на 12:00 поліція зафіксувала 1280 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом

За 14 фактами порушено кримінальні провадження

Зараз громадяни голосують, в основному, спокійно

Перша половина виборчого дня залишилася позаду

Виборчі дільниці закриються о 20:00

ПІсля голосування розпочнеться підрахунок голосів

Раніше OBOZREVATEL писав, як проголосували зірки.

Детальніше про те, чого чекати від результатів виборів, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.