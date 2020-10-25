Як українці голосують на місцевих виборах: фоторепортаж

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
2,3 т.

  • Громадяни голосують на виборах в основному спокійно

  • За даними "Опори", явка станом на 12:00 склала 13,5%

OBOZREVATEL стежить за порушеннями на виборчих дільницях

День голосування на місцевих виборах в Україні добіг екватора.

Зараз громадяни голосують, в основному, спокійно (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За даними мережі "Опора", явка на виборах станом на 12:00 склала 13,5%.

Нагадаємо, вибори розпочалися з масових порушень. Зокрема, вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, вчинялися спроби масового підкупу виборців та виносилися бюлетені з ДВК.

Станом на 12:00 поліція зафіксувала 1280 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. За 14 фактами порушено кримінальні провадження.

OBOZREVATEL безперервно стежить за порушеннями на виборчих дільницях України в режимі онлайн.

25 жовтня в Україні проходять місцеві вибори
Виборчі дільниці відкрилися о 08:00
Вибори розпочалися з масових порушень
Вчасно не відкрилися деякі дільниці
На місцях для голосування відбувалися сутички
Вчинялися спроби масового підкупу виборців
Виносилися бюлетені з ДВК
Явка на виборах станом на 12:00 склала 13,5%
Станом на 12:00 поліція зафіксувала 1280 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом
За 14 фактами порушено кримінальні провадження
Зараз громадяни голосують, в основному, спокійно
Перша половина виборчого дня залишилася позаду
Виборчі дільниці закриються о 20:00
ПІсля голосування розпочнеться підрахунок голосів

Раніше OBOZREVATEL писав, як проголосували зірки.

Детальніше про те, чого чекати від результатів виборів, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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