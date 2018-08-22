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Як Україна "поховала" СРСР: дипломат розкрив деталі

2.6тЧитати новину російською

Україна в 1991 році пішла на радикальні кроки, які зробили відновлення її незалежності і вихід зі складу СРСР питанням часу. Путч у Москві був спробою завадити українському керівництву, але в підсумку лише прискорив події.

Про це розповів в ефірі ObozTV надзвичайний і повноважний посол України Володимир Василенко, коментуючи наближення 27-ї річниці незалежності України.

Як зазначив посол, Біловезькі угоди, які поклали край існуванню СРСР, були розроблені і підписані протягом кількох годин, але цьому передувало багато подій.

"В Україні наприкінці 1980-х років активізувався і відродився національно-визвольний рух... Представники української еліти почали вимагати заходів, які б зупинили знищення ідентичності України... Зрештою було створено у вересні 1989 року Народний Рух України... Після створення Народного Руху в 1990 році відбулися вибори до Верховної Ради України - перші вільні вибори. Новий склад парламенту ухвалив 16 липня 1990 року декларацію про державний суверенітет України", - нагадав дипломат.

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"Чому були підписані ці угоди? Справа в тому, що Україна в середині 1991 року практично зробила такі радикальні кроки, що відновлення її незалежності легальним шляхом було тільки питанням часу. Це прекрасно розуміли найбільш реакційні і шовіністичні сили в Москві, і тому Україна відмовилася підписувати союзний договір. Тому вони влаштували путч у серпні 1991 року - як реакцію саме на відмову України", - зазначив Василенко.

Як зазначив дипломат, "значення має розуміння того, що незалежність України не була результатом путчу в Москві, а була результатом національно-визвольної боротьби української нації".

"Саме відмова України підписати союзний договір викликала путч, і як реакція на цей путч була декларація про державну незалежність України, яку схвалила Верховна Рада 24 серпня 1991 року", - нагадав він.

"Потім формально СРСР існував, Горбачов намагався нав'язати далі союзний договір, але Україна йшла своїм шляхом і був оголошений референдум в грудні 1991 року, на якому понад 90% учасників висловилися за незалежне існування України. З цим Кравчук поїхав у Біловезьку пущу. Там знову були спроби Єльцина запропонувати підписання документа, який би зберігав Радянський Союз у новій іпостасі, але Кравчук тоді відмовився, сказав, що у нього є воля народу, і ніяких нових Радянських Союзів бути не може", - розповів посол.

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За словами Василенка, нова угода про Союз незалежних держав, "мала певні дефекти, викликала нерозуміння серед найбільш прогресивних учасників національно-визвольного руху в Україні".

"І тоді Кравчук погодився зробити до угоди про СНД застереження. Вони були зроблені 10 грудня 1991 року при ратифікації угоди. Ці застереження звели нанівець будь-які натяки на те, що відновлюється імперія, Союз у новій іпостасі", - додав він.

Як повідомляв ObozTV, раніше заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко розповів про можливі провокації Росії на День Незалежності України.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVДень Незалежності
Особи
Володимир ВасиленкоЛеонід КравчукМихайло Горбачов
Місце
Україна
Об'єкти
СРСРІсторія України
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
Вот поэтому вас и в ЕС не берут - вы и его развалите.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Воробей Андрей, а что, разве у ЕС есть идея сильнее нашей, чтобы они оказались взять нас без риска, что мы их усвоим и переделаем? Такой идеи у них нет, поэтому и тормозят как могут)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
разве может быть вменяемым мокша, именующий себя русским за то, что его племя собирало дань с земель Руси для ханов орды? Вот они и невменяемые, как и все, что реализуется в их исполнении
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Ш. Олег
Ш. Олег
Был на Украине такой национал-освободитель в самом начале войны - Тарас Боровец. Дождался момента, когда с приграничных районов советские органы власти и правопорядка уже эвакуировались, а немецкие ещё не заняли их место, назвал себя генералом Бульбой, собрал немного людишек под своё начало, пришёл в городок Олевск на Житомирщине и… провозгласил Полесскую Сечь. Через пару месяцев в город вошли оккупанты и, конечно, потурили и Бульбу, и всю его шарашкину контору вместе с Сечью, так что не совсем понятно, в чём заключалась их борьба (ну, разве что с безоружными и беспомощными евреями немного "повоевали"), но в нынешней украинской историографии "Олевская республика" занимает почётное место, как пример успешного становления государственности и триумф национально-освободительной борьбы. Не знаю, лично мне, когда об этом читаю, всегда вспоминается фильм "Свадьба в Малиновке" и "атаман Грициан-Таврический". :) Примерно то же я могу сказать и о том, как мужественные украинские борцы во главе с Кравчуком и духом Бандеры, витавшим над ними, в клочья разнесли в 1991 году СССР и в упорных боях завоевали свою независимость.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ш. Олег, на параше твоей твоего пошиба мерзота страдает одним и тем же извращением, вы постоянно выдергиваете из контекста эпизоды, которые обыгрываете на свой животный манер так, чтобы все выглядело безыдейно и бестолково как и вы живете в вашем стаде при ваших альфа-козлах. Особенно я ухухвтывался, когда узнал, что у вас даже ваш академик Лихачев обвинил автора "Слово О полку Игоревом" в ошибках, когда не смог объяснить важные моменты этого произведения. Вы просто ублюдочные вырожденцы с высокми самомнением на свой счет в силу вашей ублюдочности, какой-то алексетимический идиотизм присуще всему вашему племени мокш.
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