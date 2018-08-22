Як Україна "поховала" СРСР: дипломат розкрив деталі

Україна в 1991 році пішла на радикальні кроки, які зробили відновлення її незалежності і вихід зі складу СРСР питанням часу. Путч у Москві був спробою завадити українському керівництву, але в підсумку лише прискорив події.

Про це розповів в ефірі ObozTV надзвичайний і повноважний посол України Володимир Василенко, коментуючи наближення 27-ї річниці незалежності України.

Як зазначив посол, Біловезькі угоди, які поклали край існуванню СРСР, були розроблені і підписані протягом кількох годин, але цьому передувало багато подій.

"В Україні наприкінці 1980-х років активізувався і відродився національно-визвольний рух... Представники української еліти почали вимагати заходів, які б зупинили знищення ідентичності України... Зрештою було створено у вересні 1989 року Народний Рух України... Після створення Народного Руху в 1990 році відбулися вибори до Верховної Ради України - перші вільні вибори. Новий склад парламенту ухвалив 16 липня 1990 року декларацію про державний суверенітет України", - нагадав дипломат.

"Чому були підписані ці угоди? Справа в тому, що Україна в середині 1991 року практично зробила такі радикальні кроки, що відновлення її незалежності легальним шляхом було тільки питанням часу. Це прекрасно розуміли найбільш реакційні і шовіністичні сили в Москві, і тому Україна відмовилася підписувати союзний договір. Тому вони влаштували путч у серпні 1991 року - як реакцію саме на відмову України", - зазначив Василенко.

Як зазначив дипломат, "значення має розуміння того, що незалежність України не була результатом путчу в Москві, а була результатом національно-визвольної боротьби української нації".

"Саме відмова України підписати союзний договір викликала путч, і як реакція на цей путч була декларація про державну незалежність України, яку схвалила Верховна Рада 24 серпня 1991 року", - нагадав він.

"Потім формально СРСР існував, Горбачов намагався нав'язати далі союзний договір, але Україна йшла своїм шляхом і був оголошений референдум в грудні 1991 року, на якому понад 90% учасників висловилися за незалежне існування України. З цим Кравчук поїхав у Біловезьку пущу. Там знову були спроби Єльцина запропонувати підписання документа, який би зберігав Радянський Союз у новій іпостасі, але Кравчук тоді відмовився, сказав, що у нього є воля народу, і ніяких нових Радянських Союзів бути не може", - розповів посол.

За словами Василенка, нова угода про Союз незалежних держав, "мала певні дефекти, викликала нерозуміння серед найбільш прогресивних учасників національно-визвольного руху в Україні".

"І тоді Кравчук погодився зробити до угоди про СНД застереження. Вони були зроблені 10 грудня 1991 року при ратифікації угоди. Ці застереження звели нанівець будь-які натяки на те, що відновлюється імперія, Союз у новій іпостасі", - додав він.

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