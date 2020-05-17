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17 травня • оновлено в 20:03
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Як Україна буде повертати Крим: Разумков поділився планом

8.4т
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Окупований Росією Крим Україна планує повертати шляхом розвитку власної держави і за допомогою міжнародного тиску.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів спікер Верховної Ради і один з лідерів виборчої кампанії президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Він зазначив, що питання Криму є важким і не швидким процесом, однак воно не знімається з порядку денного і Україна зобов'язана не втрачати комунікацію з усіма окупованими територіями.

"Методи залишаються тими ж – і міжнародний тиск, і міжнародна позиція, економічні заходи. У першу чергу це, мабуть, розвиток держави Україна. Тому що люди завжди хочуть жити там, де краще. Якщо на території вільної держави буде краще, то і повертати тимчасово окуповані території Крим та Донбас буде простіше", – заявив Разумков.

"Як показує всесвітня історія, історія сьогоднішньої Європи, проходить 5, 10, 20, скільки буде необхідно років, але території знову повертаються до тих держав, яким вони дійсно належать", – додав він.

Разумков і Зеленський

Разумков і Зеленський

УНІАН

Як писав OBOZREVATEL, в Україні хочуть прийняти закон про референдум. Разумков розповів, що документ вже направили на розгляд Венеціанської комісії і через кілька тижнів законопроект може бути внесений на розгляд Верховною Радою.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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