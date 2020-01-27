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27 січня • оновлено в 18:18
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Як у "Слузі народу" готуються до місцевих виборів: депутатка розкрила деталі

1.3т
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В "Слузі народу" вже обговорюють принципи відбору кандидатів, які висуватимуться від партії на місцевих виборах в Україні в жовтні 2020 року.

Зокрема, дискутується питання про те, щоб не запрошувати до участі кандидатів, які раніше вже були депутатами обласних рад. Про це повідомила народна депутатка України від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі ObozTV.

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При цьому Кравчук зазначила, що таке обмеження, скоріше за все, торкнеться тільки обласного рівня.

"Депутати, які вже працюють в громадах, досить ефективні. Їх обрали, вони зрозумілі людям, живуть на сусідній вулиці... Вони ефективно працюють і працюють вже в новій адміністративно-територіальній моделі. Тобто якраз навпаки, цих людей, якщо вони добре себе зарекомендували, ми би хотіли залучати", – пояснила нардепка.

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За її словами, активізація "партійного будівництва" в "Слузі народу" очікується після другого етапу з'їзду партії.

"Попередня дата – 2 лютого, на початку лютого. Будуть певні зміни в статуті, з'явиться політрада, з'являться заступники голови партії. І після цього, думаю, більш активно проходитиме процес партійного будівництва", – розповіла Кравчук.

"Ми хочемо залучати людей на різних рівнях. Необов'язково, щоб людина ставала членом партії. На різних рівнях можуть брати участь активісти або просто зацікавлені", – додала вона.

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24tv.ua

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Місцеві вибори в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу депутат вибори в Україні
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