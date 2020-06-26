Як у Росії ставляться до політики Путіна щодо України: Шустер провів опитування

"Свобода слова Савіка Шустера" провела перше ексклюзивне опитування серед жителів Росії щодо відносин з Україною.

Як повідомив Савік Шустер у Facebook, результати цього опитування будуть оприлюднені 26 червня о 21:00 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед запитань, на які відповіли росіяни, були: "Чого вони найбільше бояться?" та "Чи підтримують вони політику президента РФ Володимира Путіна щодо України?".

Також в ефірі програми обговорять теми: "Чому РФ намагається приватизувати перемогу в Другій світовій війні?" та "Чи впорається влада з повенями на Західній Україні?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорили проблему повернення роботи в Україні казино, а також анонсований закон про референдум.