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Як у Росії ставляться до політики Путіна щодо України: Шустер провів опитування

Політика
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Савік Шустер анонсував результати опитування росіян

Савік Шустер анонсував результати опитування росіян

"Свобода слова Савіка Шустера" провела перше ексклюзивне опитування серед жителів Росії щодо відносин з Україною.

Як повідомив Савік Шустер у Facebook, результати цього опитування будуть оприлюднені 26 червня о 21:00 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед запитань, на які відповіли росіяни, були: "Чого вони найбільше бояться?" та "Чи підтримують вони політику президента РФ Володимира Путіна щодо України?".

Також в ефірі програми обговорять теми: "Чому РФ намагається приватизувати перемогу в Другій світовій війні?" та "Чи впорається влада з повенями на Західній Україні?".

Як у Росії ставляться до політики Путіна щодо України: Шустер провів опитування

Як у Росії ставляться до політики Путіна щодо України: Шустер провів опитування

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорили проблему повернення роботи в Україні казино, а також анонсований закон про референдум.

РосіяопросВолодимир ПутінСавік Шустер
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