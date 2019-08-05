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"Як у казці про Білосніжку": New York Times назвала Зеленського конкурентом Путіна

1.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський активно конкурує з лідером РФ Володимиром Путіним і може стати для останнього суттєвою перепоною, з огляду на його популярність у країні.

Про це йдеться у матеріалі New York Times.

Видання описало Зеленського як президента, який "розуміє силу телебачення, має широку суспільну підтримку вдома та, можливо, це і не так важливо, іноді знімає сорочку на публіці".

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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

"Помічники Зеленського стверджують, що він зосереджений на перетвореннях всередині країни і не прагне стати анти-Путіним у регіоні, де проти російського лідера висловлюється багато критики, але мало хто може конкурувати із зірковою владою", – зазначено у статті.

Однак автор стверджує, що суперництво все ж очевидне, і останні два місяці Зеленський і Путін поводяться, як два боксери, які обмінюються на рингу різкими ударами.

Зазначається, що однією з причин цього конфлікту є те, що дві країни обрали різні шляхи розвитку. При цьому обидва президенти відразу ж демонстрували реакцію на кроки одне одного: російські паспорти на Донбасі чи захоплений танкер РФ в українському порту.

Видання також наводить думку українського журналіста Івана Яковини, який вважає, що Путін опинився в ситуації, яку можна порівняти із сюжетом казки про Білосніжку: "Королева дивиться у дзеркало і питає: "Хто наймиліший?" І дзеркало каже: "Знайте, що ця молода принцеса живе десь далеко".

Володимир Путін

Володимир Путін

Reuters

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти ВВС News Україна знайшли сім прикладів наслідування Зеленським Путіну. У мережі українського президента також рознесли за те, що він копіює колегу з РФ.

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
США
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