Як у Берліні відзначали 65-річчя Deutsche Welle

Анґела Меркель схвально оцінила роботу Deutsche Welle, відзначивши серйозну журналістику та об'єктивність. Про це вона сказала на урочистостях у Берліні з нагоди 65-річчя медіакомпанії.У вівторок, 5 червня, у Берліні відбулася урочиста церемонія з нагоди 65-річчя медіакомпанії Deutsche Welle (DW). До офіційного початку урочистого заходу Коссіві Тіассу натхненно розповідає канцлерці Меркель про програму Eco@Africa. Ця телевізійна передача Deutsche Welle - спільне виробництво європейських і африканських партнерів і присвячена проблемам екології. Програма, що здобула чимало нагород, транслюється різними мовами в багатьох країнах Африки. Аудиторія налічує мільйони глядачів.

Меркель цікавиться, звідки походить Коссіві Тіассу. "З Того", - відповідає той. "Я б із задоволенням туди поїхала", - каже канцлерка, визнавши, що ніколи не була в цій країні. Їй сподобалося те, що тема захисту довкілля має такий розголос у Африці.

Вже за кілька хвилин Анґела Меркель стоїть перед мікрофоном, високо оцінює в своєму виступі роботу Deutsche Welle. У виголошеній промові вона згадує і програму Eco@Africa. "Чудово, що ви робите цю екологічну програму з Африки, і вона знайомить нас з африканським поглядом на події", - зазначає канцлерка, котра в минулому обіймала посаду міністра охорони довкілля.

Виступ Меркель триває близько 15 хвилин. У ньому вона наголошує на значенні Deutsche Welle з моменту створення компанії в 1953 році і аж дотепер, у тому числі й під час криз 1950-х і 60-х років та сьогоднішніх політичних потрясінь. "Deutsche Welle - це історія успіху, і сьогодні вона потрібна - як ніколи", - визнала Анґела Меркель. З кожним роком мовник стає "дедалі сучаснішим, привабливішим і глобальнішим", впевнена канцлерка. Deutsche Welle, за словами Меркель, означає "серйозну журналістику, достовірну інформацію та об'єктивне висвітлення подій".

DW - незалежний голос

У дотепній та водночас серйозній промові Меркель говорить про реалії сучасної політики. У сучасному світі, межі якого стають дедалі розмитішими, величезне значення має міжнародна комунікація. Тож "не випадково деякі країни істотно розширюють свої іномовні канали - погляньте хоча б на Росію чи Китай", зазначила Меркель. І так само, як і в питаннях торгівлі з Китаєм, у питанні роботи іномовників є прагнення домогтися взаємності, підкреслила Меркель. "Ми хочемо цього і для Deutsche Welle", - додала вона. На тлі цього Меркель зазначила, що DW - "незалежний голос свободи".

На початку церемонії з нагоди 65-річчя Deutsche Welle ведучий Джафар Абдул-Карім в присутності численних депутатів Бундестагу ще раз нагадав про відмінні особливості медіакомпанії - 30 мов, 60 національностей, інформація з багатьох куточків земної кулі. А потім він додав: "Три тижні тому я був у Мосулі". Трохи пізніше на екрані можна було побачити кадри з ток-шоу Shabab Talk арабської редакції Deutsche Welle. Сидячи на пластиковому стільці, Абдул-Карім вів дискусію з гостями та глядачами програми на тлі руїн і напівзруйнованих будинків. Мосул - це приклад того, що співробітники DW відправляються в найгарячіші точки планети.

Привітання від політиків та діячів культури

Багато-хто з присутніх згодні зі словами похвали, сказаними Меркель. На сцені виступали уповноважена уряду ФРН з питань культури та ЗМІ Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters) і голова парламентського комітету з питань культури Катрін Будді (Katrin Budde). Відеозв'язком звернулися з привітаннями на адресу DW федеральні міністри від блоку ХДС/ХСС і партії СДПН, голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), політики від Зелених, Лівої партії і ВДП, іноземні гості Жан-Клод Юнкер, Федеріка Могеріні і Хамід Карзай. Не бракувало й діячів культури та спорту - були режисер Вім Вендерс (Wim Wenders), Ніка Вагнер (Nike Wagner) і вдова Олександра Солженіцина Наталія Солженіцина, а також футболіст Жером Боатенґ(Jerome Boateng).

Генеральний директор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) у своєму виступі згадав погіршення умов роботи. Він зокрема вказав на загострення міжнародної конкуренції та зростання "пропаганди і дезінформації". Автократи, за словами Лімбурґа, дедалі більш безцеремонно намагаються обмежити свободу ЗМІ. На це німецький іномовник має намір реагувати тим, що буде "більше інформувати людей - в першу чергу там, де діють цензура і пропаганда".

Свобода, демократія, толерантність - цінності ФРН і DW

Під аплодисменти кількох сотень слухачів генеральний директор DW висловився і щодо актуальних останнім часом дебатів у Німеччині. Петер Лімбурґ підкреслив, що німецька ідентичність охоплює і "пам'ять про вбивство шести мільйонів європейських євреїв", і медіакомпанія бачить частиною свого завдання пам'ять про це. "Ні екстремісти, ні націоналісти не змінять нашу позицію у цьому питанні", - відзначив він.

Серед співробітників DW є представники всіх світових релігій. "Всіх їх об'єднує спільна позиція: ідея свободи та прав людини, демократії та толерантності, - наголосив Лімбурґ. Це ті цінності, які відстоює Німеччина та Deutsche Welle".

Генеральний директор подякував політикам за те, що в найближчі роки вони мають намір збільшити фінансування компанії. За його словами, це необхідно не тільки в зв'язку з технічними викликами. Приміром, ідеться про ідею створення турецькомовного телеканалу, який Deutsche Welle хоче запустити спільно з європейськими партнерами.

Тема небезпеки фейкових новин порушувалася не лише у виступах промовців, але ще й перед заходом, коли канцлерка Анґела Меркель ознайомилася з російськомовним проектом "Як вижити в соцмережах", покликаним допомагати у розпізнаванні фейків, ботів і тролів. За словами керівниці проекту Катерини Крижановської, після того, як анімаційний відеогід був запущений в російській редакції наприкінці 2017 року, анімовані відеоролики 14-тьма мовами переглянули сотні тисяч інтернет-користувачів. "Відео виглядає яскраво та весело, але теми дуже серйозні, а приклади, які в них наводяться, - реальні", - говорить Крижановська.

Порада від Меркель

Разом зі словами подяки до співробітників у Бонні, Берліні та багатьох країнах світу канцлерка висловила цілком конкретну пораду - невпинно працювати й надалі, але сьогодні, як додала вона, можна й трошки посвяткувати.