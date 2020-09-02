Нещодавно Алекс Кухарчук написав у себе на ФБ, що відома соціологічна служба проводить опитування, де, зокрема, звучало питання: "Чи візьмете ви участь у місцевих виборах, якщо разом з ним буде відбуватися консультативне опитування від президента?". Інші питання стосувалися "води в Крим", "спецстатусу ОРДЛО" тощо.

Я ще подумав: що за маячня? Яке опитування разом з місцевими виборами? В якому законі це записано? Виглядає як фейк.

Але сьогодні пазл склався.

Сьогодні на профільному комітеті розглядали чергові зміни до виборчого законодавства.

Олена Бойко пише: "Була пропозиція знову збільшити повноваження для ЦВК, на цей раз з голосу озвучено пропозиція змін до ст. 17 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію", що доповнюється п. 12.6 з метою дати повноваження ЦВК проводити опитування громадської думки, а саме: "за пропозицією органів державної виконавчої влади приймає рішення та забезпечує організацію підготовки та проведення опитування громадської думки під час проведення загальнодержавних та місцевих виборів. Порядок опитування встановлює ЦВК".

Отже, разом з місцевими виборами нам хочуть впарити ще й опитування, по доволі дражливим темам.

Ясно, що надання таких повноважень ЦВК неконституційне, тут навіть в КС не ходи. Я вже не кажу, що у нас місцеві вибори недофінансовані, так тут ще й опитування пртрібно провести. Ну і окремий привіт членам комісій, яким і без опитування важко буде пережити підрахунок голосів.

І ще одне: "консультативне опитування від президента" може стати додатковим стимулом для голосування за президентську партію. От хотів виборець проголосувати, скажімо, за ОПЗЖ, аж тут президент його про "воду в Крим" питає. Значить, не такі вже "слуги" і погані.

Про те, що це не жарти свідчить той факт, що дану пропозицію запропонував Корнієнко. І аргументував її необхідність... ви не повірите - епідемією коронавірусу. Схоже, ковід у нас скоро стане універсальною відмазкою для виправдання усіх хотєлок влади і руйнування демократичних інституцій.

Одним словом, потрібно зупиняти цю авантюру, поки не пізно.