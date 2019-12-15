"Як це може бути?" Зеленський у Парижі спантеличив європейців

Президент України Володимир Зеленський на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі змінив порядок денний, висунувши питання контролю над кордоном і виборів на Донбасі.

Про це в інтерв'ю Lb.ua заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков. За його словами, поведінкою українського президента була спантеличена французька сторона, яка заздалегідь підготувала чорновий варіант комюніке.

На запитання, чи правда, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель після двосторонньої зустрічі із Зеленським була дуже незадоволена, Резніков відповів: "Я не був присутній на цій зустрічі. Вигадувати не буду. Мені про це нічого не відомо. Зеленський був у нормальному робочому стані".

"Водночас мої французькі колеги сказали, що їхні лідери звикли трохи до іншого формату. Вони кажуть:" Як це може бути?". Лідери звикли, що все заздалегідь обговорено, що у них є попередній якийсь чорновий варіант. Вони вважали, що комюніке вже заздалегідь було обговорене", – розповів представник України в ТКГ.

"Українська сторона так не вважала, тому що виходила з того, що важливо. І що навіть якщо їхні політичні радники в чорновому варіанті щось написали, це не означає, що ми з цим згодні. Тому що мета Володимира Зеленського була говорити, обговорювати і знаходити рішення. І він базові речі – як то первинність кордону або виборів, – поставив на обговорення і до порядку денного", – додав Резніков.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на саміті "нормандської четвірки" в Парижі сторони не підписали жодного документа. Не підписано також було підсумкове комюніке, яке представили члени засідання.

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандського формату" в Парижі часто переходив на українську мову, що стало "подразником" для російської сторони.

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