"Як Трамп і Зеленський!" Портніков озвучив скандальний нюанс про наступника Мей

Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон це політик нової формації, такий як президент України Володимир Зеленський або глава Білого дому Дональд Трамп.

Про це в блозі на "ЛБ" написав український журналіст Віталій Портніков.

"Це людина, саме обрання якої на вищий державний пост вселяє надію на чудо. Ну, наприклад, що можна буде якимось дивом умовити європейців погодитися з виходом Британії так, як цього хоче Британія. Дарма що європейці взагалі не хочуть розмовляти про нову угоду – яка різниця, Борис проведе успішні переговори! Або що можна буде вийти без угоди з ЄС і все буде відмінно. Дарма що всі економічні розрахунки обіцяють країні серйозні проблеми – яка різниця, Борис забезпечить процвітання і успіх", – пояснив він.

Портніков зазначає, що Джонсон – один з тих політиків, хто культивував в Британії атмосферу поступового розлучення з об'єктивною реальністю, яка і привела до перемоги прихильників виходу з Євросоюзу на референдумі.

"І справа, звичайно ж, не в тому, що з Євросоюзу не можна вийти, а в тому, що найбільш відомі прихильники виходу ніколи не говорили про реальні механізми та наслідки цього рішення. Зате саме завдяки Brexit такі, як Джонсон пробилися у вищу лігу – без успіху референдуму колишній впливовий журналіст і мер Лондона і мріяти не міг би ні про посаду прем'єр-міністра, ні навіть про посаду міністра закордонних справ, який Джонсон два роки займав в уряді Терези Мей", – повідомив журналіст.

Борис Джонсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній глава британського МЗС Борис Джонсон за підсумками голосування обрано новим лідером Консервативної партії Великої Британії.

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