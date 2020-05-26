Загроза більшості й переділ під вибори: що зміниться в Раді після загадкової смерті нардепа Давиденка

Давиденко також був вагомою фігурою в Чернігівській області та лобіював окремих нардепів від СН

Після смерті одного з її членів вона може припинити своє існування

Смерть Валерія Давиденка вплине на групу в парламенті "Довіра", яка допомагає в складних голосуваннях "Слузі народу"

Смерть народного депутата Валерія Давиденка може серйозно позначитися як на роботі Верховної Ради, так і на передвиборчих баталіях у Чернігівській області. Великий бізнесмен та політик впливав на діяльність депутатської групи "Довіра" (будучи одним з її членів), а також мав негласне керівництво відразу над декількома нардепами від "Слуги народу".

Який відцентровий рух може запустити несподівана смерть депутата й чому це важливо – розбирався OBOZREVATEL.

Що станеться в Раді?

23 травня у своєму київському офісі з вогнепальним пораненням в голову був знайдений нардеп Валерій Давиденко. Попередня версія слідчих – самогубство, хоча правоохоронці зараз перевіряють і варіант із можливим убивством.

Депутати, які знали колегу особисто, відразу ж засумнівалися в достовірності версії про суїцид. По-перше, Давиденко був позитивною людиною. Напередодні смерті ніхто не помітив якихось відхилень у його поведінці, він не був засмучений чи пригнічений. Будував плани на майбутнє.

По-друге, загиблий був причетний до значних корупційних скандалів, ворогів у нього вистачало. За президента Віктора Януковича обіймав посаду заступника міністра аграрної політики.

Валерій Давиденко Слово и дело

Під час його роботи компанія отримала від Китаю кредит розміром 3 мільярди доларів у обмін на постачання зерна, проте ДПЗКУ відправила вантажів тільки на 153 млн. Пізніше він став фігурантом декількох кримінальних проваджень, проходив у справі про можливе розкрадання його колеги, нардепа Бориса Приходька 2 млрд грн із Аграрного фонду.

Паралельно з політичною та державною діяльністю він ще займався й аграрним бізнесом, був власником компанії "Агродім". Також володів разом зі своїм діловим партнером Юрієм Колобовим "Терра Банком". Тобто бізнес-інтересів з абсолютно різними людьми в нього вистачало.

Проте факт смерті вніс якісь корективи в політичне майбутнє Ради. Давиденко був одним із 17 членів групи "Довіра", яку в кулуарах пов'язують із бізнесменом-аграрієм Андрієм Веревським (група "Кернел").

Завдання цього об'єднання останні місяці – підтримувати найбільш складні та скандальні ініціативи "Слуги народу". З огляду на проблеми в монобільшості, де ніяк не можуть самостійно зібрати голоси під потрібні законопроєкти через конфлікти з бізнесменом Ігорем Коломойським, допомога групи Веревського дуже доречна.

Наприклад, "Довіра" дала 12 голосів під час фінального голосування за законопроєкт про ринок землі 31 березня, який особливо важливий для Офісу президента у переговорах із Міжнародним валютним фондом. Аналогічне сприяння було й з ухваленням у другому читанні так званого закону про банки. Тоді ініціативу підтримали 16 членів політсили.

Після смерті Давиденка в об'єднанні налічується всього 16 осіб, що є причиною для розпуску. Згідно зі статтею 60 закону "Про регламент Верховної Ради", у депутатській групі не повинно бути менше нардепів, ніж у найменшій фракції парламенту на момент її створення. У 9-му скликанні йдеться про фракцію "Голос", у якій першого дня роботи налічувалося всього 17 осіб.

Саме тому з часу офіційної реєстрації у Верховній Раді факту смерті Давиденка в "Довіри" є 15 днів на пошуки нового члена. В іншому разі вона буде розпущена, а всі її депутати стануть позафракційними.

У Верховній Раді 8-го скликання був подібний момент, коли внаслідок нещасного випадку загинув нардеп, тодішній член групи "Воля народу" Ігор Єремеєв. Щоправда, від моменту смерті 12 серпня 2015 року до проведення дострокових виборів на його окрузі (Волинська область) минув трохи менш як рік. Документи про загибель Єремеєва були передані в Центральну виборчу комісію лише 16 травня 2016-го.

Тобто в разі великого бажання спікера нинішнього парламенту Дмитра Разумкова процес розпаду групи можна загальмувати, поки не буде вирішено питання з новим учасником. Втім, як запевняє OBOZREVATEL член політсили Сергій Шахов, уже найближчим часом до групу приєднаються нові люди й вона функціонуватиме далі. Кадри добирає глава "Довіри" Олег Кулініч.

Вплив на "Слугу народу" в Чернігові

Публічно Валерій Давиденко не мав жодного стосунку до монобільшості. 2014 року нардеп виграв вибори в парламент як мажоритарник від локальної партії-проєкту "Заступ". Опинившись у стінах парламенту, вступив до фракції "Блоку Петра Порошенка". 2019-го на дострокових виборах пройшов у Верховну Раду як безпартійний кандидат.

Проте, за словами джерела OBOZREVATEL у "Слузі народу", Давиденко мав істотний вплив на партію влади в рідній Чернігівській області. По-перше, чинний глава політсили СН Олександр Корнієнко працював у нього в одній з компаній до того, як приєднався до команди Володимира Зеленського. Відтоді в Корнієнка з колишнім шефом збереглися дружні, робочі взаємини.

Нардепи від Чернігівщини Facebook: "Слуга народу" – команда Зеленського Чернігів

По-друге, нардеп мав вплив на формування списку "Слуги народу" від Чернігівської області. Через нього у владу потрапили депутати Павло Халімон, Сергій Гривко та інші. Виключений із СН чернігівський нардеп Антон Поляков прямо називав Давиденка одним із кураторів області.

Після смерті політика не виключений перерозподіл впливу в "Слузі народу" в Чернігівській області. Зараз, імовірно, розподілом партійних мандатів у регіоні займеться хтось інший. Партійним куратором області від СН значиться Павло Халімон.

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