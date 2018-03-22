Як Савченко бачила держпереворот в Україні

Скандал із підготовкою військового перевороту в Україні позафракційним народним депутатом Надією Савченко збагачується все новими і новими подробицями.

22 березня Генпрокуратура України опублікувала відеодокази того, що нардеп разом із заарештованим раніше переговірником Володимиром Рубаном планували повалити владу в Україні. При цьому Савченко хотіла влаштувати кілька кровопролитних терактів, які б забрали життя 400 тисяч осіб. Втім, на цьому б справа не закінчилася.

Яким Савченко бачила держпереворот в Україні? Читайте про це на "Обозревателе".

За задумом нардепа, влаштувати теракти їй повинні були допомогти офіцери восьмого полку спецпризначення ЗСУ, які дислокуються у Харкові, але влітку 2017 року перебували в АТО. Саме тоді Савченко запропонувала їм взяти участь в перевороті і допомогти їй повалити владу.

Як розповіли пізніше в ГПУ, спочатку офіцери вирішили, що нардеп просто марить і не стали нікому повідомляти про її "пропозицію". Втім, Надія нібито не вгамовувалася і в листопаді 2017 року надіслала до офіцерів свого соратника Рубана.

Той знову почав схиляти їх до теракту, після чого офіцери звернулися до командування. Тоді було вирішено використовувати їх в якості агентів під прикриттям.

Удар відразу по декількох цілях

Як розповів один з офіцерів, Рубан дав їм $8,5 тисячі на придбання вантажівки, яким повинні були перевозити зброю з окупованої Донеччини до Києва.

"На наступний день, 20.11.2017, я передав автобус Рубану в місті Бахмут. Вони з Савченко проїхали на цьому автобусі до КПВВ "Майорське". Безпосередньо перед від'їздом Савченко сказала мені, що на зворотному шляху вони повезуть міномети", - цитував пізніше слова одного з учасників генпрокурор Юрій Луценко.

Савченко і її соратники повинні були обстріляти з мінометів Верховну Раду, обрушивши скляний купол. А група, яка б перебувала поблизу, добила б залишилися в живих з автоматів і закидала б гранатами.

При цьому не забули і про президента Порошенко. Рубан пропонував атакувати кортеж президента з використанням великокаліберної снайперської гвинтівки "Топаз", яка пробиває легку броню будь-якого автомобіля.

Що повинно було бути після

Що повинно було початися після цього? Досить складно розібратися в плутаних заяв Савченко, але схоже, що в разі успіху вона розраховувала отримати повну підтримку суспільства і залишилися без головнокомандувача військових, які б об'єдналися навколо неї, Рубана та ще кількох близьких соратників.

Втім, судячи з відео, був ще один варіант - Савченко заявляла, що хотіла б сама стати жертвою свого ж теракту у Верховній Раді. Тому що "герої повинні бути мертвими". А після цього її місце могла б зайняти її сестра Віра.

Звичайно ж все це звучить як сюжет низькопробного бойовика, але хіба хтось міг уявити, що менше ніж через два роки після повернення, Савченко будуть звинувачувати в державній зраді?