Стихійні звалища в Києві можливо прибрати за рік: "Екологічна альтернатива" озвучила головні рішення

Партія "Екологічна альтернатива" пропонує низку ефективних рішень для розв’язання проблеми поводження з відходами. Одне з них – глобальна інвентаризація полігонів і звалищ.

Про це "Екологічна альтернатива" заявила у Facebook, а також представила програму партії щодо масштабного плану щодо Великого прибирання у столиці.

У пресслужбі партії звернули увагу, що, відтоді як КМДА під тиском громадськості ухвалила рішення №301/1305 про закриття сумнозвісного Полігону твердих побутових відходів №5, минуло вже чотири роки. Цей документ передбачав, що 1 жовтня 2018 року екологічно небезпечне звалище мають закрити, та далі паперів справа не пішла.

"Екологічна альтернатива – за реальні дії, а не порожні обіцянки. Ми ґрунтовно вивчили проблему поводження з відходами у Києві та пропонуємо низку дійсно ефективних рішень. Одне з них стосується старих полігонів, що давно стали джерелами забруднення повітря, води та ґрунтів у столиці", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, збираються провести глобальну інвентаризацію полігонів та звалищ, позбутися стихійних смітників. "Якщо цій проблемі приділити увагу, то несанкціоновані звалища цілком реально прибрати за рік", – упевнені в "Екологічній альтернативі".

"Усі наявні полігони, зокрема й п’ятий, необхідно ретельно перевірити щодо дотримання вимог екологічної безпеки. Усі подібні об’єкти, що порушують норми та становлять загрозу для здоров’я та життя людей, мають бути закриті або ж оперативно приведені до ладу за європейськими технологіями.

Також можна ознайомитися з програмою партії "Екологічна альтернатива" за посиланням.