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"Як Путін на КамАЗі!" Зеленського викрили у наслідуванні глави Росії

2.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський нагадує в чомусь главу Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив глава окупаційного комітету так званого парламенту анексованого Криму з міжнаціональних відносин Юрій Гемпель. За його словами, на такі думки його наштовхнуло те, що глава української держави має намір відкрити міст через Дніпро, проїхавши по ньому за кермом КамАЗа, передає "РИА Новости".

Представник окупантів на півострові вважає, що фактично Зеленський почав брати приклад із Путіна. Гемпель нагадав, як президент Росії також відкривав Кримський міст за кермом КамАЗа.

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"Як Путін на КамАЗі!" Зеленського викрили у наслідуванні глави Росії

"Зеленський почав робити правильні кроки, беручи приклад із лідера світового масштабу – президента Росії Володимира Путіна. Правильно, треба брати приклад тільки з позитивних лідерів. І потім, якщо Зеленський хоче проїхатися на нашому російському КамАЗі, то це теж викликає повагу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня мер Дніпра Борис Філатов побився об заклад із президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Новий (Центральний) міст до 14 вересня 2019 року, градоначальник подасть у відставку.

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Пане Зеленський, включіть мізки. Який КамАЗ? Тільки "Богдан" :- ))))
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Мир Миру
Мир Миру
CARGO 100, Його прізвище на місці номерного знаку напишуть :- ))))
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CARGO 100
CARGO 100
Мир Миру, задним ходом по встречке на красный свет ...
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