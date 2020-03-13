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13 березня • оновлено в 14:59
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Як протидіяти коронавірусу: у Порошенка запропонували план дій

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Партія "Європейська солідарність" зажадала терміново провести позачергове засідання Верховної Ради України 16 січня і запропонувала план дій для протидії пандемії коронавірусу.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко у своєму відеозверненні до українців (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми наполягаємо на негайному зібранні парламенту на позачергову сесію для серйозної предметної розмови одне з одним про те, як протистояти коронавірусу, яку протягом трьох тижнів блокує керівництво Верховної Ради і монобільшість", – сказала вона.

Як протидіяти коронавірусу: у Порошенка запропонували план дій

Парламентарка назвала основні пункти, які мають бути виконані владою найближчим часом і запитання, на які суспільство має отримати відповіді.

Серед них, зокрема:

  • наскільки країна забезпечена тестами і апаратами штучної вентиляції легенів, не тільки Київ, а кожен регіон.

  • Гарантування безпеки кордонів і сполучення, особливо з країнами, де епідемія набула значних масштабів. Зокрема збройні сили України і прикордонники. Це має бути поблизу лінії зіткнення.

  • Як працює в цих екстремальних умовах система КПВВ, щоб вірус не мандрував з окупованих територій, з Росії на територію України.

  • Ухвалити відповідні рішення, зокрема законопроєкти, що стосуються відповідальності проти тих осіб, які не дотримуються відповідних рекомендацій, щоб не розповсюджувати епідемію в Україні.

  • Провести економічний аналіз і ввести податкові канікули на час карантину, а також звернутися до підприємств, і де можливо перейти на дистанційну роботу.

Співголова фракції "ЄС" наголосила, що обов'язковою є участь у цьому засіданні президента, прем'єр-міністра, секретаря РНБО і профільних міністрів, які відповідальні за ситуацію в медицині, економіці, за безпеку кордонів.

Вона також звернула увагу на те, що всі державні діячі, політики, лідери громадської думки мають інформувати суспільство про засоби профілактики коронавірусу.

"Кожна людина, яка є авторитетною в країні, має нагадувати українцям, що сьогодні засоби гігієни і дезінфекції повинні бути обов'язковими в кишені, сумочці і користуватися ними дуже важливе, щоб убезпечитися від інфекції. Всі країни світу, їхні лідери виступили із заспокійливими, виваженими і дуже важливими та чесними зверненнями до нації, у яких закликали до єдності, спокою, підтримки одне одного, дуже чіткого виконання рекомендацій ВООЗ, а жоден з керівників України досі не дійшов до проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи", – додала політикиня.

Крім цього, Геращенко зазначила, що за відсутності громадського контролю і участі представників засобів масової інформації неприпустимим є проведення планових засідань парламенту і обговорення таких важливих питань як ринок землі.

"Можливо, варто подумати, чи може Верховна Рада України в умовах карантину ухвалювати абсолютно безвідповідальне рішення в порожньому залі, де не буде журналістів, щодо ринку землі та інших питань, які треба вирішувати за системи підтримки, моніторингу, не за зачиненими дверима", – сказала народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутатка "ЄС" Вікторія Сюмар заявила, що на фоні пандемії країна повинна мати системний план протидії Covid-19

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особи
Ірина Геращенко Петро Порошенко
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Крадуна надо сначала вернуть украденное и за воровство у народа и армии ответить, и только потом планы, не наоборот
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Готик Анна
Готик Анна
По сути статьи.Молодец Геращенко.Умеет работать.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Уехать из страны, как Петя.
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Готик Анна
Готик Анна
Горелов Сергей, Правильно сделал...Когда на Генпрокурора ставят своего человека , то можно ли ждать от него честного решения.А ты бы "падал на амбразуру"?Вот то -то и оно
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