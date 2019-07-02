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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Як проголосувати на виборах до Ради 21 липня не за місцем приписки: основні правила

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Для того, щоб проголосувати позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 роки не за місцем приписки, потрібно пройти відповідну процедуру.

Про неї нагадала Центральна виборча комісія в своєму Facebook. Так, виборцям необхідно звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем їх знаходження та подати письмову заяву, пред'явивши при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

Уточнюється, що для громадян України – військовослужбовців таким документом також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

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Вибори до Ради 21 липня

Вибори до Ради 21 липня

LIGA.net

"Проведення процедури тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси не передбачає подачу виборцем до органу ведення ДРВ будь-яких документів, які би підтверджували необхідність тимчасової зміни місця його голосування, або внесення ним плати. Важливо! Подати заяву про тимчасову зміну місця голосування в орган ведення Державного реєстру виборців можливо не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019, тобто до 15 липня 2019 включно", – попередили у ЦВК.

Як проголосувати на виборах до Ради 21 липня не за місцем приписки: основні правила

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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