"Як за Януковича!" Мережу розлютила озброєна охорона кортежу Зеленського

Українських користувачів мережі розлютило фото, на якому видно, що за маршрутом кортежу президента України Володимира Зеленського розставлені бійці Національної гвардії.

Його опублікував на своїй сторінці колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, зазначивши, що щоранку їздить тим самим автошляхом, що й глава держави.

"Неодноразово я спостерігав картину розміщення бійців Нацгвардії уздовж маршруту президентського кортежу. Цим видовищем насолоджуються всі села й водії, які користуються цією дорогою, аж до Новообухівської траси. Так було й сьогодні, приблизно о 10:00 ранку. Пропустимо той факт, що офіційний робочий день у нас починається о 9:00, а не об 11:00. Що дозволено пенсіонеру – не дозволено президенту, 24/7. В теорії, звісно", – із сарказмом зазначив Омелян.

Також колишнього міністра обурило те, що Зеленський, незважаючи на передвиборчі обіцянки, рухається шляхом колишніх топполітиків України і настільки відверто демонструє це суспільству.

"Питання в іншому: хто порадив президенту це робити? І які асоціації виникають у нього, коли він дивиться на замерзлих солдатів через вікно свого броньованого "Мерседес-Ровера"? Невже ні в кого не вистачає мізків пояснити, що цей "ланцюг" воїнів не здатен запобігти жодному теракту? Максимум, що встигне зробити боєць, – це сказати "ой", коли добіжить до місця події", – поділився своєю думкою Омелян.

Він наголосив, що з точки зору безпеки чим менше людей знає про маршрут першої особи держави, тим спокійніше йому їхати.

Воїни НГУ охороняють маршрут кортежу Зеленського Facebook Володимира Омеляна

"І, взагалі, я б радив забути про теракти. Це точно не є загрозою, це просто улюблена гра: "Вас всі хочуть вбити, і ми єдині можемо вас захистити". В українській політичній традиції – виносити безглуздих керівників на Майдані. І останнє запитання: звідки у народного Голобородька такі кучмівські замашки?" – потролив президента ексглава Мінінфраструктури.

У коментарях під постом також спалахнули запеклі дискусії щодо бесперцедентних заходів безпеки, які створюють для Зеленського. Українці вибухнули обуренням і невдоволенням.

"Так вони це, стоять і думають, у кого це лісопед для президента позичити. Кожен наприкінці зміни по одному має здати", "Або щоб кийок в колесо лісопеда вставити", "Сподіваюся, подарований велик хоч на багажнику возить", "У нього тепер броньований лісапет є, з іменними номерними знаками", "Боїться свого народу", "Добре, що хоч залізничної платформи немає", "З Івана пана", "Там справді стоять хлопці-строковики і шлють йому прокльони", – пишуть громадяни.

Кортеж Зеленського

"Те ж саме робилося за Януковича, до речі. Тоді чатували в кожухах взимку 2013-2014 попід лісом на Вишгород-штрассе", "Це ознака "із грязі – у князі", "Йому так спокійніше. Бо він вже, напевно, сам себе шугається", "Ось справді народний!", "Не такий, як всі, – викликай таксі... в Ростов", – не вщухають обурення під постом Омеляна.

Однак в Офісі президента України Омеляна звинуватили в поширенні неправдивої інформації та роз'яснили ситуацію.

Там зазначили, що військовослужбовці Національної гвардії України згідно зі статтею 1 Закону України "Про Національну гвардію України" охороняють громадський порядок і оберігають безпеку кожного громадянина.

"Включаючи пана Омеляна, який поширив повідомлення з інформацією, яка не відповідає дійсності. Більше того, патрулі військовослужбовців НГУ забезпечують громадський порядок на інших трасах і дорожніх об'єктах", – зазначили представники ОПУ в коментарі OBOZREVATEL.

"До речі, безпека президента України Володимира Зеленського гарантується безперервно і цілодобово силами і засобами Управління державної охорони України відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", – додали в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 листопада ввечері у Києві перекрили проспект Бажана для проїзду президентського кортежу.

Також у мережі викликало масу обурень відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Житомирі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що не їздить на роботу на велосипеді, як його персонаж у серіалі "Слуга народу", бо існує небезпека.

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