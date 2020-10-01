Як правильно проголосувати на місцевих виборах, не заплутатися в бюлетенях і правилах

В Україні 25 жовтня по всій країні пройдуть місцеві вибори. Нам належить обрати депутатів, міських і сільських голів, які найближчими роками розподілятимуть бюджети, видаватимуть дозволи на будівництво, розвиватимуть інфраструктуру і збиратимуть податки.

Про те, як правильно проголосувати, як відрізнити бюлетень і що варто знати про нові правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки бюлетенів видадуть і як узагалі їх відрізнити?

Більшість українців отримає чотири бюлетені. У містах потрібно обрати: мера, депутатів міської, районної та обласної рад, а в селах – главу села, депутатів територіальної громади, районної та обласної рад.

Окрема ситуація чекає жителів Полтави, Кропивницького, Кривого Рогу, Житомира та Херсона. Вони додатково матимуть обирати кандидатів у депутати районної ради в місті. Тому вони отримають по п'ять бюлетенів.

Бюлетень можна впізнати за кольором:

блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;

кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.

А як голосувати?

Як видно в прикладі вище, бюлетень умовно поділять на дві частини. Ліворуч – партія, а праворуч (другий рядок) – кандидати в депутати. Читати потрібно зліва направо. Тобто відразу навпроти назви партії є перелік прізвищ.

Біля партії, яка сподобалася, потрібно поставити галочку або кружечок (будь-яку позначку, яка поміщається в квадратику напроти партії). Відразу поруч є ще один квадратик, з більш темним кольором. У ньому потрібно написати номер депутата тієї партії, яку ви вибрали. Це має бути той політик, якому ви вирішили віддати свій голос.

Ця система називається "відкритим списком". Тобто ви обираєте і партію, і депутата від цієї партії, якого хочете підтримати.

І хто в результаті переможе?

Партії. Партія потрапить до місцевої ради тільки в тому разі, якщо вона набере не менш ніж 5% голосів. А далі почнеться внутрішній рейтинг серед депутатів цієї партії. Ті, хто набере більше голосів, найперше потрапить до ради.

Наприклад, партія отримала сім місць у міській раді. Водночас у списку – 40 кандидатів у депутати. Якби діяла схема "закритих списків", то сім місць отримали б ті, кого партійне керівництво поставило на перші місця списку. А за новими правилами, ми самі можемо вибрати, хто від зазначеної партії потрапить у владу.

Але ще є так звана квота. Це мінімальна кількість голосів, яку потрібно набрати, щоб потрапити до ради. Наприклад, якщо в міській раді 60 депутатів, бар'єр подолали 3 партії, за які сукупно проголосували 40 тис. виборців, то квота буде вважатися як 25% від 40 000/57 мандатів. Тобто це 250 голосів. Під час підрахунку потрібно відняти перші номери в списку партій. Тому кількість виборців поділяється не на 60, а на 57 мандатів.

Мери. У маленьких містах (із населенням до 75 тис. осіб) голосування пройде в один тур. У великих – два кандидати в мери, які набрали найбільше, потраплять до другого туру за умови, якщо в першому ніхто з них не отримає більш ніж 50% голосів у першому турі.

Ще кілька цікавих особливостей: