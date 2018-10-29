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/Політика

Як повернути Крим і Донбас: Україні дали пораду

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Війна на Донбасі може стати замороженим конфліктом, але Україна не погодиться на такий результат.

Таку думку висловив британський військовий експерт Глен Грант у інтерв'ю LIGA.net, наголосивши на необхідності продовжувати повертати захоплені території.

"Донбас може стати замороженим конфліктом. Але абсолютно ясно, що Україна його не прийме. Треба продовжувати політику того, що повернення Донбасу відбудеться. Як і буде повернення Криму", — наголосив він.

За словами Гранта, конфлікт існуватиме тільки в тому випадку, якщо Україна і надалі буде стороною у Мінську, і якщо у Мінську все буде як і раніше.

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"Формальна позиція Росії в цілому: добре, ми не атакуємо, але ми і не рухаємося назад. Якщо Україна це приймає, то це політичне рішення, бо це означає продовження нинішнього становища, без боїв, по суті, формалізація того, що Донбас — це не частина України. Ситуація стає напруженою, більше чотирьох років Україна не контролює Донбас. І в якийсь момент це стане надзвичайно складною проблемою. Подивіться на Молдову, Придністров'я — 28 років, це дуже довго", — підсумував він.

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ запропонував рішення щодо Донбасу. За його словами, Україні слід використовувати досвід соціальної роботи США у пост-гітлерівській Німеччині.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Глен Грант
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Влад Жирнов
Влад Жирнов
Как вернуть Крым и Донбасс: Украине дали совет войти в состав России 🤣🤣🤣
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0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Политика XXI века - Запад хочет воевать с Россией, но при этом одержать "победу" ценой жизни последнего украинца. Дико, но это факт! Вопиющий и позорный факт в нашей украинской современной политической истории.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Возвращение Крыма уже произошло! Причем весьма успешно!
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