Як повернути Крим і Донбас: Україні дали пораду

Війна на Донбасі може стати замороженим конфліктом, але Україна не погодиться на такий результат.

Таку думку висловив британський військовий експерт Глен Грант у інтерв'ю LIGA.net, наголосивши на необхідності продовжувати повертати захоплені території.

"Донбас може стати замороженим конфліктом. Але абсолютно ясно, що Україна його не прийме. Треба продовжувати політику того, що повернення Донбасу відбудеться. Як і буде повернення Криму", — наголосив він.

За словами Гранта, конфлікт існуватиме тільки в тому випадку, якщо Україна і надалі буде стороною у Мінську, і якщо у Мінську все буде як і раніше.

"Формальна позиція Росії в цілому: добре, ми не атакуємо, але ми і не рухаємося назад. Якщо Україна це приймає, то це політичне рішення, бо це означає продовження нинішнього становища, без боїв, по суті, формалізація того, що Донбас — це не частина України. Ситуація стає напруженою, більше чотирьох років Україна не контролює Донбас. І в якийсь момент це стане надзвичайно складною проблемою. Подивіться на Молдову, Придністров'я — 28 років, це дуже довго", — підсумував він.

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ запропонував рішення щодо Донбасу. За його словами, Україні слід використовувати досвід соціальної роботи США у пост-гітлерівській Німеччині.