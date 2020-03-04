Як Порошенко сам у себе захоплював владу: опубліковано текст недолугої "підозри"

Проєкт підозри, яку ДБР підготувало для п’ятого президента України Петра Порошенка, викликає сумніви в обгрунтованості та об’єктивності.

Про це йдеться у статті видання "Українська правда", яке отримало у своє розпорядження документ.

Адвокат, партнер юридичної компанії Equity Ярослав Зейкан, який проаналізував документ, зробив висновок, що проєкт підозри викликає сумніви в об’єктивності, адже до тексту є як юридичні, так і суто логічні питання.

Зазначимо, що у підозрі йдеться про призначення президентом Порошенком двох членів Вищої ради правосуддя та заступника Голови служби зовнішньої розвідки.

Юрист звернув увагу на те, що ДБР вважає, нібито Порошенко захопив владу "наперед", тобто розраховуючи утримати її після програшу на виборах. Але на момент "злочину" Порошенко і так обіймав посаду глави держави. Тобто, виходячи з логіки ДБР, тодішній очільник держави сам у себе захопив владу.

Петро Порошенко

"Порошенко на той момент був президентом, законно обраним народом України. І за таких умов, звичайно, йому вже ніяку владу захоплювати не було потреби, адже він уже був президентом і діяв відповідно до повноважень", – наголошує правник.

Ще одна особливість підозри – матеріальна шкода, яка має бути результатом злочину. У випадку з Порошенком ДБР вирішило, що ця шкода полягає у зарплатах, виплачених призначених Порошенком посадовцям.

Адвокат Зейко запевняє, що на практиці це не може вважатись шкодою, бо люди отримували заробітну платню за фактично виконану роботу. "Вони одержували заробітну плату за виконувану роботу, отже ніякої шкоди немає. Це є загальна практика, Бог знає, ще з радянських часів: коли людина все-таки займала ту посаду, виконувала ці функції, то це не може рахуватися шкодою", – підкреслив адвокат.

Сумнівною виглядає і "експертиза", на яку начебто посилається ДБР, зазначає він. Саме вона має визначити, скільки саме начебто втратила держава через дії Порошенка.

"Там є нібито посилання на експертизу – ні номера, ні дати. Значить, посадова особа, виходить, переконана в тому, що експертиза буде така, яка потрібно. Це насторожує", –зазначає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань закрити справу, у якій п'ятий президент Петро Порошенко 28 лютого викликався на допит, у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!