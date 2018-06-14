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Як побороти гомофобію та дискримінацію ЛГБТ в Україні? (відео)

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ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і інші.Вона не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію і бореться проти гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні.Постояти за себе - для Олени Шевченко це не пусті слова. Вона вміє це сама і навчає цьому інших представників ЛГБТ. Олена Шевченко не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію. Вона не ховається - навпаки своєю діяльністю привертає увагу до проблем гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні. Дивіться історію Олени в проекті DW #LocalHeroes.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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