Як підраховуватимуть голоси на виборах в Україні: у ЦВК дали пояснення

У Центральній виборчій комісії розповіли, як здійснюватиметься підрахунок голосів за результатами місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Там прогнозують, що цей процес стане випробуванням для всіх територіальних комісій, тому надали пояснення щодо процедури передання даних після завершення голосування. Роз’яснювальну інфографіку опубліковано на сторінці ЦВК у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Як підраховуватимуть голоси на виборчій дільниці? Непросто. Цей процес буде тривалим. Детальніше – у нашій інфографіці, яка буде корисна як членам комісій, так і спостерігачам", – зауважили у відомстві.

Крім того, окремо Центрвиборчком оприлюднив пояснення щодо відомостей, недійсних виборчих бюлетенів, а також підрахунок голосів для членів дільничних виборчих комісій.

Загальні положення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці Facebook Центральна виборча комісія

Із цих даних випливає, що після підрахунку голосів дільнична виборча комісія (ДВК) має скласти протокол щодо дільниці й вивісити його на стенді для ознайомлення, далі, згідно з Виборчим кодексом, цю документацію транспортують до територіальної виборчої комісії (ТВК), яка приймає всі дільниці. Тільки після цього ТВК складає протокол про підсумки, який продовжує залишатися основою для протоколу про результати або транспортується ТВК до вищої ТВК, залежно від рівня комісії та виду виборів. Результати ж встановлюють тільки після отримання всіх необхідних протоколів.

ТВК, яка складе протокол про результати, має не пізніше ніж на п'ятий день офіційно оприлюднити їх шляхом опублікування в місцевих ЗМІ, а також розмістити на сайтах комісії або ради (якщо такі є).

Водночас у ЦВК звернули увагу, що схема передання від ДВК до ТВК і далі через Державний реєстр виборців до ЦВК стосується не протоколів, а тільки оперативної інформації (наприклад, про обставини, які зробили неможливим проведення в день голосування підготовчого засідання ДВК до початку голосування; про події, що перешкоджають початку голосування на виборчій дільниці; про кількість виборців, внесених до списку виборців на дільниці, на момент початку голосування).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія опублікувала явку виборців на місцевих виборах 2020 станом на 13:00 неділі, 25 жовтня. У середньому вона становить 16% по Україні.