"Як панда в зоопарку!" Жадан жорстко розкритикував Зеленського

Обраний президент України Володимир Зеленський некомпетентний політик і перебуває не на своєму місці.

Таку думку в інтерв'ю "УП" висловив відомий український письменник Сергій Жадан.

"Мені не подобається новий президент. Але, в принципі, у мене і ніяких ілюзій щодо нього не було. Про це відкрито говорив. Я й не був його прихильником. Підтримував іншого кандидата. Для мене це дійсно дуже велике непорозуміння – те, що ця людина стала президентом України", – розповів він.

Жадан зазначив, що він не політик чи експерт, але йому видно, що Зеленський "просто не зовсім розуміє, що робить".

"Виникає величезна тривога через те, що чим довше ця людина перебуватиме на керівній посаді, тим більше після нього доведеться ремонтувати побутової техніки в його офісі", – повідомив він.

Письменник розповів, що особисто не знайомий із президентом, але бачив його публічні виступи в Україні й за кордоном. Також він додав, що не варто довіряти публічній підтримці Зеленського в мережі, адже це не показник.

Володимир Зеленський

"Ще люди люблять дивитися відео зоопарків, де панду показують. Ці забавні, мімішні панди збирають мільйони лайків і дуже хороші коментарі. А ще люди люблять дивитися відео катастроф, цунамі, пожежі... Вони багато чого люблять. Люди взагалі дуже суперечливі, непослідовні, дивні й беззахисні в своїй безпорадності", – додав Жадан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" анонсувала новий проект, де будуть критикувати їхнього лідера і президента України Володимира Зеленського.

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