"Як ордени "За заслуги": Порошенко пишається справами проти нього від "проросійських персонажів"

Персонально проти п'ятого президента України Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи. А ті факти, за яких намагаються "зліпити" кримінал, насправді є прикладами державної позиції.

Пояснення дав сам лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна". "За фактом порушено кілька кримінальних справ. Підкреслюю: я пишаюся кожною кримінальною справою, яку відкрито за фактом. Факт перший. Ця кримінальна справа за те, що я як Верховний головнокомандуючий віддав наказ на контрнаступ. Внаслідок ефективних дій Збройних сил України, добровольців, волонтерів , виконуючи мій наказ Президента України, було звільнено 2/3 окупованої території Донбасу. І для мене кримінальна справа за наказ про контрнаступ – це як орден "за заслуги "III ступеня", – сказав він.

Петро Порошенко Прес-служба партії "Європейська Солідарність"

За його словами, друга кримінальна справа була відкрита по факту видання наказу для групи військових кораблів ВМС України відправитися з Одеси на ротацію для забезпечення захисту азовського узбережжя Маріуполя. Проходження кораблів мало відбутися українською Керченською протокою, відповідно до Конвенції ООН: "Деякі втікачі, які п’ять років переховувалися за кордоном зараз, уже після завершення моїх повноважень повернулися, звернулися до правоохоронних органів, щоб за цей наказ порушити другу кримінальну справу. Це як орден “За заслуги” ІІ ступеню. Я пишаюся кожним таким зверненням, бо на посаді Президента я робив усе для того, щоб захистити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України", – підкреслив Порошенко.

"Третій факт – звернення Юлії Тимошенко стосовно української газотранспортної системи. Точно скажу, що не пані Тимошенко коментувати газові питання. А може навпаки – бо саме вона у 2009 році підписала контракт, внаслідок якого Україні була завдана шкода більш ніж на $40 млрд. І саме внаслідок моїх дій та дій моєї команди позов на $4,6 млрд був виграний у Стокгольмському арбітражі, була забезпечена енергетична незалежність нашої держави – коли завдяки нашій команді ми домовилися про початок переговорів про енергетичний союз України з ЄС. Я твердо переконаний: все, що ми зробили, треба обов’язково компетентно і професійно продовжувати. Останнє, що хочу наголосити: інформація про продаж чи зміну власності ГТС точно брехня і точно не відповідає дійсності", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко привітав рішення лідерів інститутів і держав-членів Європейського Союзу продовжити на півроку економічні санкції проти Росії у зв'язку з її триваючої агресією проти України.

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