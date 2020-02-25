Як відомо, місцеві вибори у відповідності з Конституцією мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Ці вибори призначаються за 90 днів (2 серпня), а виборчий процес розпочинається за 50 днів (11 вересня).

В той же час, команда Зеленського переконує, що обиратиме країна керівників ОТГ, міських голів та депутатів за новою Конституцією, якої ще немає. За планом у лютому-березні відбудеться обговорення тексту Змін, яких ми ще не бачили. Потім Президент внесе їх до ВР. а далі ВР скерує до КС. Після висновку КС - ВР попередньо схвалить (226 голосів), а на наступній сесії, яка розпочнеться 1 вересня - проголосує в 300 голосів. Якщо допустити, що КС не висловить застережень і 226 та відповідно 300 депутатів підтримає концепцію місцевого самоврядування від Зеленського, то український народ за кілька днів до виборів частково дізнається, які повноваження матимуть майбутні місцеві ради та їх голови. Повністю ж вони дізнаються тоді, коли будуть змінені всі законопроекти у сфері місцевого самоврядування та регіональної й місцевої влади в контексті нових конституційних змін, яких ще ніхто не читав.

Ось така чергова сумна історія від влади, яка служить народу, але якось "по-дебільному"!

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