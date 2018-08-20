Як німці за повернення депортованої українки боролися (відео)

Українку Світлану Хіміонову депортували з Німеччини, а через 10 днів німецький суд постановив повернути родину. Співробітники німецького притулку для літніх людей боролися за українську доглядальницю.Уся родина Хіміонових - Світлана, її чоловік і двоє дітей - жили в Німеччині вже два роки, вони втекли з окупованого Донецька в січні 2015-го. Хіміоновим не надали статус біжеців у ФРН та вимагали залишити країну. Врешті-решт у липні серед ночі німецька поліція забрала родину із дому в місті Нюрнберг і посадила на літак до Києва. Як їм вдалося повернутися - в репортажі DW: