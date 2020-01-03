"Як можна сказати краще?" Милованов заступився за Зеленського через скандальну новорічну промову

Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заступився за президента Володимира Зеленського та його скандальне новорічне звернення, в якому прозвучала фраза "яка різниця".

На своїй сторінці у Facebook він порадив українцям аналізувати виступ, розібравши його на три головних питання: що було в промові, що в ній сподобалося і що не сподобалося (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Милованов і Зеленський

Крім того, він зазначив, що не побачив нічого крамольного у настанові "яка різниця", яка прозвучала із вуст президента та розлютила багатьох українських патріотів.

"Наприклад, в промові президент України сказав "яка різниця". А як можна було сказати краще, щоб передати основну ідею об'єднання і при цьому не образити важливі ідеї та переконання людей?" – написав Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у новорічному зверненні до народу Зеленський заявив, що "неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована" і що "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий".

Однак користувачі соцмереж досить критично сприйняли новорічне звернення президента України саме через питання мови і перейменування вулиць. Вони дорікнули йому відсутністю чіткої проукраїнської державницької позиції.

Крім того, українців розлютив телефонний дзвінок Зеленського Путіну, в ході якого він привітав главу країни-окупанта з Новим роком.

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