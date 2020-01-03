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3 січня • оновлено в 12:19
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"Як можна сказати краще?" Милованов заступився за Зеленського через скандальну новорічну промову

2.1т
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Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заступився за президента Володимира Зеленського та його скандальне новорічне звернення, в якому прозвучала фраза "яка різниця".

На своїй сторінці у Facebook він порадив українцям аналізувати виступ, розібравши його на три головних питання: що було в промові, що в ній сподобалося і що не сподобалося (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Милованов і Зеленський

Милованов і Зеленський

Крім того, він зазначив, що не побачив нічого крамольного у настанові "яка різниця", яка прозвучала із вуст президента та розлютила багатьох українських патріотів.

"Наприклад, в промові президент України сказав "яка різниця". А як можна було сказати краще, щоб передати основну ідею об'єднання і при цьому не образити важливі ідеї та переконання людей?" – написав Милованов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Тимофій Милованов
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Милованов вступился... Да прям авторитетная защита. Когда такие недоумки начинают кого-то защищать, то это только во вред.
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