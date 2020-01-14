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14 січня • оновлено в 13:36
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Як міністри зробили собі новорічні подарунки за наші кошти

2.9т

Тут з`ясувалося, що наш "наймолодший і найкреативніший уряд у світі" насправді - найцинічніший уряд у світі.

Спочатку урядовці у бюджеті на 2020 рік:

- передбачили "фантастичне зростання" зарплат і пенсій українському народу. Мінімальний прожитковий мінімум буде піднято на 168 грн - до 2 270 грн; мінімальна зарплатня на 550 грн - до 4 723 грн:, мінімальна пенсія на 131 грн - до 1 769 грн);

- зменшили субвенції місцевому самоврядуванню на охорону здоров`я, освіту, спорт;

- переконують місцеву владу закривати школи, лікарні та бібліотеки, бо не має коштів...

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А тим часом, тишком-нишком урядовці нарахували собі рідним за грудень виплати від 100 до 500 тисяч гривень за місяць.

Найзухваліше себе повели очільники гуманітарного міністерства, які публічно обгрунтовують свої премії і надбавки тим, що їхня робота найпочесніша і мусить оплачуватися краще за комерційну!

Ви спочатку, найпочесніші ви наші, належно профінансуйте охорону здоров`я, освіту, культуру, спорт, поверніть свої мільйони із закордонних банків в українські, а потім думайте про свої зарплати і премії!

П.С. Між іншим, почесно в армії служити, де більшість із урядовців не були, а державна служба - це передовсім, відповідальність і патріотизм.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Енакиевский питекантроп обещал - "почую кожного"..."нарезал" себе полномочий и "почув"... в основном, себя-друга всех страусов, Сашу-стоматолога, Колю-полиглота, Витю-Цезаря, ну и там по мелочи - Бойко, Шуфрича, Ефремова и прочих "крепких хозяйственников"...Криворожское шимпанЗЕ (как не крути, а по "шкале" регресс на лицо)))) пошло дальше - объявило "кінець єри бідності і брехні"...но ОНО же не конкретизировало для "всіх" или нет, для "кожного" чи "не для кожного"...вот, вырисовывается круг "конкретных везунчиков"))))))))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
На то вы и терпилы. Хотя скорее всего это порохоботовский фейк.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Klizmahohlenko Gerald, вот кто бы про "терпил" тут нам рассказал)))))...бАгачи в носочках с дырочками..."вы держитесь и хорошего вам настроения", Gerald))))))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Klizmahohlenko Gerald, а ты на что терпилло ваткоббабуинистое... ??? ты родился исключительно для обслуживания путлеровского х"я...???
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