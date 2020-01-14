Тут з`ясувалося, що наш "наймолодший і найкреативніший уряд у світі" насправді - найцинічніший уряд у світі.

Спочатку урядовці у бюджеті на 2020 рік:

- передбачили "фантастичне зростання" зарплат і пенсій українському народу. Мінімальний прожитковий мінімум буде піднято на 168 грн - до 2 270 грн; мінімальна зарплатня на 550 грн - до 4 723 грн:, мінімальна пенсія на 131 грн - до 1 769 грн);

- зменшили субвенції місцевому самоврядуванню на охорону здоров`я, освіту, спорт;

- переконують місцеву владу закривати школи, лікарні та бібліотеки, бо не має коштів...

Новини Команда Зеленського відроджує ідею Медведчука голосувати 2 рази на місяць

А тим часом, тишком-нишком урядовці нарахували собі рідним за грудень виплати від 100 до 500 тисяч гривень за місяць.

Найзухваліше себе повели очільники гуманітарного міністерства, які публічно обгрунтовують свої премії і надбавки тим, що їхня робота найпочесніша і мусить оплачуватися краще за комерційну!

Ви спочатку, найпочесніші ви наші, належно профінансуйте охорону здоров`я, освіту, культуру, спорт, поверніть свої мільйони із закордонних банків в українські, а потім думайте про свої зарплати і премії!

П.С. Між іншим, почесно в армії служити, де більшість із урядовців не були, а державна служба - це передовсім, відповідальність і патріотизм.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!